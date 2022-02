LUIS FONSI ANUNCIA FECHA DE LANZAMIENTO DE SU NUEVO ÁLBUM ‘LEY DE GRAVEDAD’

Dolce

Vacaciones

Bésame - con Myke Towers

Luna

Nuestra Balada

Vacío - con Rauw Alejandro

Iglú

Fin de Semana

Ley de Gravedad - con Cali y El Dandee

Equivocada

Guapa

Culpable

Perfecta - con Farruko

Perfecta Remix - con Dalex ft. Juanka

Date La Vuelta - con Nicky Jam, Sebastián Yatra

Girasoles



Miami, FL (8 de febrero del 2022) – El artista global y ganador de múltiples Latin GRAMMY® Luis Fonsi, acaba de anunciar que la fecha de lanzamiento de su esperado nuevo álbum de estudio titulado ‘Ley De Gravedad’, será el próximo 11 de marzo bajo el sello Universal Music Latino.Tal como lo ha hecho a lo largo de su exitosa carrera, Fonsi logra en ‘Ley De Gravedad’, fusionar géneros musicales sin perder esa esencia que lo ha convertido en uno de los artistas más importantes y premiados de su generación. “’Ley De Gravedad’ es un disco que reúne muchos momentos, diferentes ritmos y fusiones. Siempre me ha gustado esa búsqueda. Tratar de hacer cosas nuevas y mezclar diferentes estilos siempre poniéndole mi sello personal. Esa inquietud me lleva a hacer un disco donde temas muy románticos y temas muy rítmicos conviven en un mismo mundo”, expresó Fonsi.El nuevo álbum, producido por los galardonados Andrés Torres y Mauricio Rengifo, incluye 16 temas, ocho inéditos y ocho grandes éxitos, compuestos por Fonsi, Torres y Rengifo, junto a otros grandes compositores. “Lo más que me gusta de trabajar con Andrés y Mauricio es que siempre estamos en la misma página”, continúo Fonsi. “Escuchamos música similar, pensamos similar, tenemos el mismo sentido del humor, entonces simplemente nos entendemos. Disfruto mucho ese proceso de creación con ellos porque todo fluye muy natural. Además de ser unos genios en la producción, son grandes compositores”.‘Ley De Gravedad’ que cuenta con estelares colaboraciones de estrellas internacionales incluyendo Nicky Jam, Farruko, Rauw Alejandro, Myke Towers, Sebastián Yatra, Cali y El Dandee y Manuel Turizo ya está disponible para pre-ordenar en todas las plataformas digitales.Uno de los temas incluidos es “Vacaciones”, el más reciente éxito del galardonado cantautor junto a la superestrella Latina Manuel Turizo, el cual entró directamente al top 200 de Spotify en múltiples países, misma plataforma donde Fonsi ya supera los 10 millones de seguidores.El video de “Vacaciones” dirigido por el reconocido director dominicano Jessy Terrero y filmado en Yucatán, México, se convirtió en tendencia, debutando en el top 15 de videos virales en Puerto Rico, Uruguay, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Argentina, entre otros países.Los seguidores de Fonsi tendrán la oportunidad de escuchar “Vacaciones” en vivo cuando lo presente por primera vez en televisión durante la ceremonia de Premio Lo Nuestro, la cual se transmitirá en vivo el próximo 24 de febrero a través de la cadena Univision.Ley De Gravedad’ Tracklist: