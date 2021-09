Macron habla con Biden por primera vez desde la crisis de los submarinos australianos

Ambos presidentes tuvieron hablaron por teléfono el miércoles, en el primer contacto que tienen desde que se dio a conocer la venta de submarinos nucleares a Australia que sacó a los franceses de una negociación similar.Los presidentes de EEUU, Joe Biden, y de Francia, Emmanuel Macron, se reunirán a fines en octubre para evaluar el proceso de consultas al que se comprometieron el miércoles durante una llamada telefónica con la que buscaban superar el impasse generado por una negociación de submarinos nucleares con Australia que acabó con un contrato similar que gestionaba Francia.La Casa Blanca presentó un resumen de lo discutido por ambos mandatarios en la llamada, que se hizo a instancias de Biden luego de que Francia retirar a su embajador en Washington y portavoces del gobierno francés calificaran de “puñalada en la espalda” la negociación realizada por EEUU y Reino Unido con Australia sin que se le informara a París.“Ambos líderes concordaron en que la situación se habría beneficiado de consultas avientas entre aliados en asuntos de interés estratégico para Francia y nuestros aliados europeos. El presidente Biden transmitió (a Macron) su permanente compromiso al respecto”, indica el comunicado de la presidencia estadounidense.El texto no indica que Biden haya presentado una disculpa a Macron y da entender que ambos países retomarán el diálogo estratégico común entre socios de la Alianza del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).Además del anuncio de la próxima reunión, que podría producirse en ocasión de la cumbre del G-20 que se realizará en Italia en octubre, ambos presidentes acordaron el regreso del embajador francés a Washington, quien había sido llamado a consultas luego de que se supo el 15 de septiembre del acuerdo entre EEUU, Reino Unido y Australia.La semana pasada se supo que EEUU y Reino Unido venderán a Australia submarinos de propulsión nuclear, pero con armamento convencional, como parte de la estrategia de control de la expansión china en la región del Asia Pacífico.El acuerdo acabó con un plan que venía negociando Francia con los australianos desde 2019 para dotarlos de submarinos diésel-eléctricos que implicaba unos $ 60,000 millones.Más allá de la pérdida del negocio, Francia se queja de que EEUU y Reino Unido, dos países aliados, no le hayan advertido anticipadamente los contactos que tenían con Australia y que sus intereses en la zona no estén siendo reconocidos.