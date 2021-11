Manchin plantea dudas sobre el proyecto de seguridad social de Biden

Y complica el camino hacia la votación en la Cámara Baja

El anuncio se produce cuando los demócratas quieren una señal de Manchin de que apoyará el gran paquete de Biden. Es uno de los dos senadores clave que se resisten a votar y su voto es necesario para asegurar el acuerdo y empujarlo hacia su aprobación.El senador Joe Manchin dudó el lunes en su apoyo sobre el proyecto de ley de expansión de la red de seguridad social de 1.75 billones de dólares del presidente Joe Biden, dijo en cambio que es "hora de votar" sobre un paquete de infraestructura más delgado de 1 billón de dólares que se ha estancado en medio de las conversaciones, lo que generó nuevas dudas sobre el cronograma del partido para avanzar una pieza fundamental de la agenda económica tan pronto como esta semana.El anuncio del demócrata, que representa West Virginia, se produce cuando los demócratas quieren una señal de Manchin de que apoyará el gran paquete de Biden. Es uno de los dos senadores clave que se resisten a votar y su voto es necesario para asegurar el acuerdo y empujarlo hacia su aprobación.En cambio, Manchin rechazó a los demócratas progresistas, instándolos a dejar de tomar como "rehén" el proyecto de ley de obras públicas más pequeño mientras continúan las negociaciones sobre el paquete más amplio."Ya es suficiente", dijo Manchin en una conferencia de prensa convocada apresuradamente en el Capitolio.Manchin afirmó que está dispuesto a votar por un proyecto de ley final que refleje el paquete de Biden "que hace que nuestro país avance". Pero también comentó que está "igualmente abierto a votar en contra" del producto final mientras evalúa el amplio proyecto de ley de servicios sociales y el cambio climático.El senador también señaló que "no apoyará un proyecto de ley tan importante sin comprender a fondo el impacto" que tiene en la economía y la deuda federal.La prioridad de Manchin ha sido durante mucho tiempo el proyecto de ley de obras públicas más pequeño de carreteras, carreteras y proyectos de banda ancha que ya habían sido aprobados por el Senado, pero que los progresistas de la Cámara están estancando a medida que avanzan las negociaciones más amplias.“No es así como debería funcionar el Congreso de Estados Unidos”, aseguró Manchin. "Es hora de que nuestros líderes electos en Washington dejen de jugar".Apoyo de Joe Manchin, crucial para plan de BidenLos demócratas han estado trabajando frenéticamente para cerrar el paquete nacional característico de Biden después de meses de negociaciones, corriendo hacia una primera ronda de votaciones en la Cámara Baja, que, posiblemente, se celebrará a finales de esta semana.La Casa Blanca respondió que sigue confiando en que Manchin apoyará el plan de Biden, y los líderes del Congreso indicaron que los votos iban por buen camino, según lo planeado.“El senador Manchin dice que está preparado para apoyar un plan Build Back Better que combate la inflación, es fiscalmente responsable y creará empleos”, dijo la secretaria de prensa, Jen Psaki, en un comunicado. "Como resultado, seguimos confiando en que el plan ganará el apoyo del Senador Manchin".Hay mucho en juego. El presidente Biden continúa de viaje en el extranjero para participar en una cumbre mundial sobre el cambio climático mientras su partido disputa dos elecciones para gobernador de alta importancia en Virginia y Nueva Jersey, consideradas como clave para medir el ánimo del electorado.Con los republicanos firmemente opuestos y sin votos de sobra, los demócratas han estado tratando de unir a los legisladores progresistas y centristas en torno a la agenda de Biden.Los progresistas se han negado a votar sobre el proyecto de ley de obras públicas más pequeño, utilizándolo como palanca mientras intentan ganar compromisos de Manchin y la senadora demócrata Kyrsten Sinema de Arizona, el otro reductor clave, para el proyecto de ley más amplio de Biden.La representante Pramila Jayapal, demócrata de Washington y líder del grupo progresista, indicó que su grupo está listo para seguir adelante y aprobar ambos proyectos de ley esta semana en la Cámara Baja. Dijo que confía en que Biden tendrá el apoyo necesario para una eventual aprobación del Senado.“Insto a todos a mantener los ánimos bajos”, dijo Jayapal "Nos estamos preparando para aprobar en la Cámara ambos proyectos de ley en la agenda del presidente".La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, se hicieron eco de la Casa Blanca, sugiriendo que los proyectos de ley van por buen camino.Un campo de batalla entre demócratasLas principales prioridades internas de Biden han sido un campo de batalla entre demócratas progresistas y moderados durante meses, y no estaba claro si se podría cumplir con el cronograma de esta semana para las votaciones iniciales de la Cámara de Representantes.El paquete de $1.75 billones está alcanzando un gran alcance y proporcionaría a un gran número de estadounidenses asistencia para pagar la atención médica, la educación, la crianza de los hijos y el cuidado de las personas mayores en sus hogares. También proporcionaría unos $555,000 millones en exenciones fiscales que fomentan la energía más limpia y los vehículos eléctricos, el mayor compromiso de la nación para abordar el cambio climático.Gran parte de sus costos se cubrirían con impuestos más altos para las personas que ganan más de $ 10 millones al año y las grandes corporaciones, que ahora enfrentarían un impuesto mínimo del 15% en un esfuerzo por evitar que las grandes empresas reclamen tantas deducciones que terminen pagando cero en impuestos.Durante el fin de semana, los demócratas lograron un progreso significativo hacia la adición de disposiciones que frenan los precios de los medicamentos recetados al paquete masivo, dijeron el domingo dos asistentes del Congreso. Solicitaron el anonimato para discutir las negociaciones en curso.Según un asesor demócrata de alto nivel, una propuesta en discusión permitiría a Medicare negociar precios más bajos con las compañías farmacéuticas para muchos de sus productos. Quedarían excluidos los medicamentos para los cuales la Administración de Alimentos y Medicamentos ha otorgado protección inicial contra la competencia, períodos que varían pero duran varios años.