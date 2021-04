Mantendrán en secreto la causa del accidente de Tiger Woods

La Policía de Los Ángeles aseguró que mientras el equipo de Tiger no lo permita, no podrán divulgar información al respectoLos investigadores del accidente que sufrió Tiger Woods la mañana del 23 de febrero, cuando conducía cerca de Los Ángeles, ya precisaron la causa del siniestro, pero no la dieron a conocer, pues la catalogaron como privada.El Alguacil del condado de LA, Alex Villanueva, confirmó este miércoles en rueda de prensa la culminación de las averiguaciones sobre el caso. Sin embargo, cuando los periodistas lo increparon para conocer el resultado de las investigaciones dijo que no se harán públicos hasta que obtengan el permiso del campamento de Tiger.“Nos hemos comunicado con Tiger Woods y su personal. Hay algunos problemas de privacidad en la divulgación de información sobre la investigación, así que les preguntaremos si renuncian a la privacidad y luego podremos hacer una divulgación completa de toda la información sobre el accidente”, dijo Villanueva.El portavoz de la policía de Los Ángeles no explicó por qué necesitaría el permiso de Tiger para divulgar la información en relación al caso.Según el portal de noticias TMZ, la investigación había desenterrado algunas pruebas preocupantes después de que fuentes policiales aseguraron que posiblemente Tiger nunca frenó cuando se salió de la carretera.“Tampoco había evidencia de que hubiera quitado el pie del acelerador. Nos dijeron que los investigadores creían que Tiger no hizo nada para evitar el accidente una vez que perdió el control de su costosa SUV alquilada. Nuestras fuentes habían dicho antes de que Tiger llegara al lugar del accidente que había estado conduciendo “normal” y sin exceso de velocidad. La evidencia indicó que aceleró y estaba acelerando cuando perdió el control”, asegura TMZ.Después del siniestro Tiger le dijo a uno de los socorristas que no recordaba el accidente. Aún así, el alguacil dijo casi inmediatamente después del suceso que no había evidencia de conducción bajo los efectos del alcohol, ni evidencia de alcohol en el vehículo.Woods sufrió lesiones graves en el accidente, como daños importantes en la pierna derecha, fracturas abiertas en la tibia superior e inferior y el peroné, que requirieron una cirugía de emergencia.