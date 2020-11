Mantener Greenville “VERDE” 🌳

Sabemos lo que tienes en mente ahora mismo ... pavo, puré de papas, macarrones con queso, pastel de calabaza y árboles. De acuerdo, de acuerdo, tal vez eso es lo que tiene en mente Edward Kinney, arquitecto paisajista sénior de la ciudad de Greenville.El martes 1 de diciembre de 5 a 6 p. M., Después de que haya comido más sándwiches de pavo sobrantes de los que puede comprender, la ciudad de Greenville organizará una tercera reunión pública virtual para brindar a los residentes otra oportunidad de ver los cambios propuestos en la ordenanza de preservación y protección de árboles de la ciudad. Durante la reunión, Kinney hará una breve presentación sobre estos cambios propuestos y luego abrirá la palabra para una sesión de preguntas y respuestas.Aquí hay una descripción general de algunos de los temas discutidos durante los últimos meses cómo se leen actualmente en el borrador más reciente -Los cambios propuestos en la nueva ordenanza sobre árboles no se aplicarán a los propietarios de viviendas existentes (o cualquier persona que compre o construya una casa dentro de los límites de la ciudad antes del 30 de junio de 2021). Además, si un "árbol se encuentra en una condición peligrosa o en deterioro y representa un riesgo para la salud, la seguridad o el bienestar", puede retirarlo de su propiedad sin sanciones ni mitigaciones.La nueva ordenanza propone un requisito de reemplazo de árboles 1: 1. (Si corta un árbol de 20 ", debe reemplazarlo con 20" de árboles - dos árboles de 10 ", cuatro árboles de 5", etc. - de lo contrario, debe pagar $ 50 / pulgada como parte de la tarifa en lugar Esta propuesta está en línea con las ordenanzas de ahorro de toldos más progresivas en todo el país, incluida Atlanta.) Este programa sería aplicable tanto a desarrollos comerciales + multifamiliares como a viviendas unifamiliares de nueva construcción.Los desarrollos que incluyen viviendas asequibles tendrán las mismas responsabilidades que los que no ofrecen viviendas asequibles.Entonces, ¿qué sigue para la nueva ordenanza de preservación + protección de árboles de la ciudad de Greenville?○ Martes, 1 de diciembre: reunión virtual de puertas abiertas con sesión de preguntas y respuestas○ Miércoles 2 de diciembre al jueves 17 de diciembre: salvo que se produzcan cambios importantes en la jornada de puertas abiertas virtual, se publicará un borrador final de la ordenanza durante dos semanas.○ Jueves, 17 de diciembre: la ordenanza irá a la comisión de planificación de la ciudad para su aprobación (o recomendaciones)○ Lunes, 11 de enero - Primera lectura del Ayuntamiento○ Lunes, 25 de enero - Segunda lectura del Ayuntamiento