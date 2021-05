Martino está expectante de Raúl Jiménez y explica ausencia de Chicharito

El técnico del Tri está "expectante" sobre el regreso de Raúl y no cierra puertas a Javier.Gerardo Martino, técnico de la selección de México, habló sobre Raúl Jiménez de cara la las competencias en verano y de la no presencia de Javier 'Chicharito' Hernández en la prelista del Tri para el Final Four de la Concacaf Nations League.En exclusiva el tema de delantero de Wolves, quien no juega desde noviembre pasado por una fractura craneal, la palabra "expectante" es la que se maneja en el entorno de la selección mexicana para saber si podrán contrar con él para el Final Four o la Copa Oro, todo dependerá de si juega o no al final de la temporada en la Premier League."La realidad es mucho más lo que lamentamos por la lesión, su salud y posteriormente de lo que se ha perdido con su club, de lo que hemos padecido nosotros. Está haciendo una muy buena recuperación, estamos expectantes con su posible vuelta en estas últimas fechas en la Premier y de tener conversaciones con el club."Entendiendo que están los dos escenarios, que pueda jugar con el Wolverhampton y eso nos abre las puertas a una convocatoria y la posibilidad de que no lo haga, entonces ahí deberíamos hablar, atendiendo y priorizando la opinión de los médicos que lo han atendido durante todo este tiempo. Hoy por hoy lo que resta es una junta médica que le pueda dar el alta y que pueda participar en esta última o antepenúltima fecha", comentó Tata.NO PRECONVOCATORIA DE CHICHARITO"En realidad, el tema es lo que pensamos nosotros, no de la lista de 40 jugadores sino de los cuatro centros delanteros que podamos elegir, si nosotros tuviéramos 20 números 9 que estuvieran muy bien no llevaríamos a los 20. Dentro de esta lista que elegimos, observando nosotros a Alexis Vega como un centro delantero, elegimos a los cuatro y no hay mucho más para decir."No, no… la puerta de la selección no está cerrada para nadie. Obviamente del rendimiento, que lo tiene, que es un futbolista que ha hecho seis goles en apenas tres o cuatro partidos, pero también de un análisis que hacemos internos, que tiene que ver con características de jugadores, evidentemente hay una elección y coincidimos o no coincidimos".