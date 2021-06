más beneficios para la salud de tu caminata diaria

¿Sabías que caminar puede ser el secreto para dormir mejor, mejorar tu estado de ánimo y hasta reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y diabetes?

Pero ¿qué dice la investigación científica sobre cuándo y cómo es mejor hacerlo? ¿Y por qué? Empecemos por la primera pregunta: ¿dará lo mismo cuando salimos a caminar?Andar es muy bueno a cualquier hora del día o la noche, pero los estudios indican que salir por la mañana tiene algunos beneficios adicionales. Es porque no se trata sólo de movimiento sino también de luz.La luz natural es vital y siempre buena, sin embargo no es lo mismo salir a la hora del almuerzo o por la tarde o tal vez después del trabajo que en las horas matutinas, pues esta última opción alerta a nuestro cuerpo y cerebro de que el día ha comenzado.La luminosidad ayuda a ajustar nuestro reloj interno, el que le dice a tu cuerpo cuándo dormir y cuándo despertar; tu caminata matutina le confirmará que empezó el día y así en la noche, cuando quieras dormir, tu cuerpo estará listo para hacerlo.La exposición matinal reducirá la producción de melatonina, la hormona que nos anima a ir a dormir, y eso hará que te sientas muy despierto.Así que, si tienes dificultades para conciliar el sueño, puede ser que no estés recibiendo suficiente luz natural, particularmente en la mañana; exponerte a ella te ayudará.Pero ¿qué pasa si realmente no eres madrugador? Si eres una persona que no le gusta madrugar, un simple truco para entrenarte es precisamente la caminata matutina, que según los expertos empieza a dar resultados en cuestión de semanas.Y no te preocupes si al principio no logras levantarte temprano: la idea es salir a caminar antes de que pasen dos horas desde que te levantaste. Eso también te puede servir si trabajas por turnos o si tus horas de trabajo no son las convencionales.No obstante, si estás despierto cuando el sol está saliendo, aún mejor. Aunque te parezca que el día no está muy iluminado, es cuando hay una mayor proporción de luz azul o luz de longitud de onda corta, a la que nuestros receptores son particularmente sensibles y puede tener un efecto positivo.Rápidamente, con vigor, energía."El riesgo de enfermedades cardiovasculares se reduce entre un 10% y un 20% si caminas más rápido". Pero ¿qué quiere decir 'más rápido'? Sabrás si estás caminando al ritmo que más te beneficia, señala la experta, "cuando sientas los latidos del corazón, calor y un ritmo de respiración mayor al habitual, pero sin que te deje sin aliento al conversar"."Las directrices actuales indican que la gente debe estar físicamente activa durante 30 minutos al día". Y aunque hemos hablado mucho sobre los beneficios de que esas caminatas sucedan en las horas de la mañana, eso no quiere decir que deban ser 30 minutos seguidos de actividad.Si prefieres andar un rato por la mañana, quizás de nuevo después de almuerzo y por la noche, "los beneficios son exactamente los mismos. Es más, creemos que podrían ser un poco mayores pues estás estimulando tu metabolismo más veces".