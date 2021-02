Más de 200 millones en EE.UU. están bajo alerta mientras una mortal tormenta invernal avanza hacia el noreste

Pronostican la mayor tormenta de nieve en la última década para partes de EE.UUTexas: pasan horas en autos ante falta de electricidadUna tormenta invernal que ha azotado gran parte de Estados Unidos se moverá por el noreste este martes, dejando un rastro de destrucción en algunos estados que no están acostumbrados a un clima tan severo.El sistema de baja presión ha tenido un impacto mortal: al menos 15 personas han muerto en accidentes automovilísticos relacionados con el clima desde que comenzaron las bajas temperaturas. Solo en Oklahoma, 123 personas estaban en el hospital el lunes con lesiones relacionadas con el clima.A medida que la nieve cubre estados habitualmente templados, como Texas y Oklahoma, y los cortes de energía causan miseria en Louisiana, alrededor de 200 millones de personas permanecen bajo algún tipo de alerta relacionada con el clima.Récord de nieve y frío: hay millones sin electricidadSe espera que la tormenta avance por el noreste el martes por la noche, dejando un rastro de nieve pesada y hielo en su camino, dijo el meteorólogo de CNN Tyler Mauldin.Se prevé que las temperaturas aumenten a medida que avanza, aunque el frío récord durante las mañanas y las tardes persistirán hasta el sábado, dijo Mauldin. Millones se están preparando para temperaturas bajo cero hasta finales de la semana.Pero una vez que el sistema de baja presión abandone estados como Texas y Oklahoma, se espera que un sistema que ha estado vertiendo precipitaciones frías en la costa oeste ocupe su lugar con más travesuras invernales, dijo Maudlin.«Estoy casi seguro de que estamos viendo poco a poco uno de los primeros desastres climáticos de mil millones de dólares de 2021», dijo Mauldin.Se podrían batir hasta 200 récords de temperaturas fríasSe espera que las temperaturas inusualmente frías alcancen casi todos los rincones de EE. UU.Seattle ya ha reportado más de 11 pulgadas de nieve durante el fin de semana, la mayor cantidad desde enero de 1972. Más de 50 pulgadas de nieve han caído en partes de Wyoming durante los últimos días.Se informó de un tornado en el condado de Brunswick, Carolina del Norte, y se enviaron equipos de rescate para buscar personas desaparecidas, según el Departamento de Bomberos de Wilmington.Se han registrado rachas de viento frío peligrosas en el este de Colorado y el oeste de Kansas, según el Servicio Meteorológico Nacional en Pueblo, Colorado. Se registraron rachas de viento frío que van desde 42 grados Farenheit bajo cero cerca de Yuma, Colorado, hasta 25 grados bajo cero cerca de Norton, Kansas, el domingo por la noche.Más de 6 pulgadas de nieve han caído desde el este de Texas hasta Ohio, y algunas áreas han acumulado más de un pie. Las fuertes nevadas podrían alcanzar áreas del lago Erie y Ontario cuando el sistema salga de Nueva Inglaterra hasta el martes por la noche.Para entonces, existe la posibilidad de que se hayan batido casi 200 récords de temperaturas frías.Oklahoma City ha pasado un récord de cinco días sin subir más de 20 grados; no se espera que superen esa temperatura hasta el jueves, durante un período de nueve días.«Se pronostica que esta ola de frío resultará en temperaturas bajas récord que son comparables a las históricas olas de frío de febrero de 1899 y 1905», según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.Sin electricidad ni aguaLas bajas temperaturas han congelado o sobrecargado el trabajo de las fuentes de energía, dejando a casi 5 millones de personas en la oscuridad hasta la madrugada del martes.Qué hacer si te encuentras en medio de un corte de energíaLos clientes afectados se encuentran principalmente en Oregon, Texas, Kentucky, Virginia y Virginia Occidental, según Poweroutage.US.Aunque los cortes de energía continuos no están planeados para Louisiana, el gobernador John Bel Edwards dijo que podrían ocurrir si la generación de energía no puede satisfacer la demanda. Edwards dijo que este será el clima más frío que Louisiana haya experimentado en varias décadas, y que alrededor de 125.000 hogares han perdido suministro de energía, algunos por más de 12 horas.En Abilene, Texas, los aproximadamente 123.000 residentes también se encuentran sin agua debido a cortes de energía. Las tres plantas de tratamiento de agua de la ciudad tuvieron que cerrarse cuando se apagaron sus dos fuentes de energía, según un comunicado de la ciudad de Abilene.«No se sabe exactamente cuándo se devolverá la energía y el subsiguiente servicio de agua a los clientes de Abilene», dijo la ciudad.‘Las carreteras se cubren más rápido de lo que podemos despejarlas’Mientras esperan a que vuelva la electricidad, muchos funcionarios han advertido a los residentes que ahora no es el momento de estar en la carretera.Desde el domingo, la Patrulla de Caminos de Mississippi dijo que ha investigado más de 400 incidentes de tráfico relacionados con el clima.Todos los condados del estado, excepto ocho, han informado sobre hielo en carreteras y puentes, según un tuit de la Patrulla de Carreteras de Mississippi.Y aunque los funcionarios se están moviendo rápidamente para despejar las carreteras en Illinois, todavía son «un desastre absoluto en todas partes», dijo el lunes el Departamento de Transporte de Illinois en un tuit.«Las fuertes tasas de nevadas combinadas con la nieve que sopla significa que las carreteras se cubren más rápido de lo que podemos limpiarlas», tuiteó el departamento.