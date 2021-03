Más de 3 millones de latinos ya tienen al menos la primera dosis de la vacuna contra COVID-19

En los Estados Unidos se han administrado más de 105 millones de vacunas y más de 36 millones de personas están ya completamente vacunadas, según los datos de los CDCMás de tres millones de hispanos han recibido al menos la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19, según los últimos datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).Al menos 3,136,455 hispanos recibieron la primera dosis, lo que supone un 8.5 % del total de los que se les ha administrado una inoculación de la vacuna.El porcentaje baja si se miran los datos de las dos dosis, pues solo el 7.3 % de los que han completado la pauta de vacunación son de origen hispano, para un total de 1,440,010 de personas.Hay que tener en cuenta que los CDC tienen solo datos parciales de raza o etnia, en concreto del 53.3 % de las personas con al menos una dosis administrada, en un problema que, han reconocido, se debe atajar.En total, en los Estados Unidos se han administrado más de 105 millones de vacunas y más de 36 millones de personas están ya completamente vacunados, según los datos de los CDC.El porcentaje de latinos en relación al total de las personas que ha comenzado o completado la pauta de vacunación sigue siendo desproporcionadamente bajo con respecto al peso en la población, dado que suman cerca de 60 millones de habitantes o el 18.5 % de los residentes del país.Esta brecha, que expertos achacan a una falta de información y dificultades para acceder a la vacuna, es especialmente importante entre esta comunidad, puesto que la probabilidad de que los latinos tengan que ser hospitalizados por la covid-19 es 3.1 veces mayor que la de los blancos y la de morir por coronavirus es 2.3 veces superior.Las autoridades federales y estatales han afirmado que es necesario reducir la brecha entre los blancos no hispanos y las minorías, pero en las últimas semanas, lejos de mejorar, la diferencia ha aumentado en el caso de los latinos.Si en el primer mes de vacunación, del 14 de diciembre de 2020 al 14 de enero de 2021, los latinos representaron el 11.5 % de los que recibieron al menos la primera dosis, el pasado 12 de febrero ese porcentaje había bajado al 8.9 % y ahora es del 8.5 %.Y la situación es todavía peor si se analizan los datos de aquellos que han completado la pauta de dos inoculaciones, al pasar del 8.7 % el pasado 12 de febrero al 7.3 % actual.Parece así que no están teniendo éxito los esfuerzos de las autoridades sanitarias por llevar el mensaje a la población latina de la necesidad y los beneficios que suponen el vacunarse.Como parte de este intento, el propio Anthony Fauci, el principal epidemiólogo del país, ha mantenido charlas a través de las redes sociales sobre este particular con personalidades latinas como la cantante Gloria Estefan, el actor Eugenio Derbez o la popular presentadora de televisión Carolina Sandoval, conocida como “La Venenosa”.