Más de 70 organizaciones piden eliminar el Título 42 y del MPP y procesar asilos en la frontera

Una coalición integrada por decenas de organizaciones instó al gobierno poner fin a las expulsiones de inmigrantes bajo el Título 42 y eliminar el Programa de Protección del Migrante para permitir que los no ciudadanos pidan asilo en la frontera, un recurso legal disponible.Una coalición integrada por 71 organizaciones instó al gobierno poner fin a las expulsiones de inmigrantes bajo el Título 42 por la pandemia y eliminar el Programa de Protección del Migrante (MPP) para permitir que los no ciudadanos pidan asilo, un recurso legal disponible aprobado por el Congreso.En una carta dirigida al presidente, Joe Biden, y al fiscal general, Merrick Garland, y al secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, el grupo señala que “a raíz de múltiples decisiones de tribunales federales que sostienen que las políticas de su administración son probablemente ilegales, nosotros, las 71 organizaciones abajo firmantes, estamos consternados de que haya elegido presentar un aviso de apelación resistiéndose a una orden para procesar la protección de reclamaciones de asilo hechas por familias con niños que solicitan asilo”.La semana pasada un juez del Distrito de Columbia ordenó al gobierno frenar la expulsión de familias migrantes con hijos menores de edad bajo el Título 42una medida tomada el año pasado por la Administración de Donald Trump y que el tribunal considera "ilegal".El juez Emmet Sullivan escribió en la sentencia que el acceso a pruebas de vacunas anti-covid es suficiente para mitigar la transmisión del virus durante el procesamiento de migrantes en la frontera. Dos días después el gobierno de Biden entregó un aviso de apelación ante la Corte de Apelaciones de DC para proseguir impidiendo la entrada de extranjeros por razones de salud pública a causa de la pandemia.Patrón de incumplimientoLa decisión de apelar la sentencia fue tildada por las organizaciones como un “paso perturbador” y temen que esté surgiendo lo que definen como “un claro patrón de incumplimiento de la ley de refugiados promulgada por el Congreso”.“Le escribimos para instarle a que cambie de rumbo inmediatamente antes de continuar”, precisa la carta.Indican además que “infligir aún más daño a familias, niños y adultos, empaña el historial de esta administración”. Y hacen un llamado a para que el gobierno “ponga fin de inmediato” a políticas que califican de ilegales y crueles similares a las adoptadas por el expresidente Donald Trump.La misiva también indica que la deportación acelerada de inmigrantes en la frontera de migrantes que vienen en busca de refugio “refuerzan la retórica xenófoba tratando a las personas que buscan protección con amenazas”, y que a cambio el gobierno debería “restablecer el acceso al asilo en los puertos de entrada”.Doble peligroAdvierten además que el bloqueo y la expulsión inmediata de solicitantes de asilo a zonas altamente peligrosas, aumentan la amenaza a la vida de estas personas, en referencia al MPP, que regresa al otro lado de la frontera a los extranjeros a esperar en ese país la resolución de sus casos de asilo en tribunales estadounidenses.La semana pasada una corte de apelaciones restituyó el MPP, que había sido cancelado en enero por Biden cuando asumió el control de la Casa Blanca. Pero la semana pasada una corte de apelaciones lo restituyó.Partes de la zona de la frontera norte de México son consideradas como unas de las más peligrosas del mundo.Promesas pendientesLa carta señala además que, en lugar de cumplir con las promesas de campaña de defender el derecho legal a buscar asilo y tratar a los inmigrantes de forma humana y compasiva, “su Administración ha adoptado y escalado la política ilegal del Título 42 creada por la administración Trump para usar la salud pública como pretexto para evadir las leyes estadounidenses sobre refugiados”.También acusan a Biden de haber emitido (en agosto, una nueva declaración de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) “que extiende la política y se basa en gran parte de la misma retórica peligrosa y falsa en la que se basó el gobierno de Trump”.“El costo humano de la política del Título 42 durante sus primeros ocho meses en el cargo es enorme”, precisa la misiva.Y agrega que en enero hubo al menos 6,356 informes públicos y de medios de comunicación respecto de ataques violentos incluyendo violación, secuestro, tráfico y asalto, contra personas que no pueden solicitar protección de asilo en la frontera México-Estados Unidos y/o han sido deportados a México.Las organizaciones también le dicen a Biden que la política vigente “no tiene una base científica como medida de salud pública” e instaron al gobierno al “uso de medidas racionales basadas en la ciencia para procesar a los solicitantes de asilo y migrantes en un lugar seguro”.No más MPPEn cuanto al MPP, las organizaciones piden la elaboración de “un nuevo memorando de política que proporcione una explicación más completa de la decisión de rescindir el programa”, y de esa manera resolver el problema de la violación del procedimiento administrativo (APA) argumentado por quienes favorecen la política creada durante el gobierno anterior.Durante los dos años que el MPP estuvo en vigor (enero de 2019 a enero de 2021), fueron regresados a México más de 65,000 migrantes a esperar por sus asilos en Estados Unidos.En febrero el gobierno dijo que solo 25,000 casos estaban activos y el resto habían sido desestimados por diversas causas, entre ellas porque los inmigrantes no se presentaron a sus audiencias o perdieron sus casos.La carta menciona que, entre todos los peticionarios registrados, “hubo más de 1,500 casos denunciados públicamente de ataques violentos contra personas devueltas a México, incluidos solicitantes de asilo que fueron brutalmente asesinados”.“Además de someter a las personas a peligros que amenazan la vida en virtud del MPP, el programa violó los derechos al debido proceso de los solicitantes de asilo y los migrantes al dejarlos varados en México sin acceso a asesoría legal, lo que los obliga a arriesgar sus vidas para acudir ante la presencia de un juez”, subraya.“Está claro que no hay forma de hacer que el MPP sea legal, humano, seguro o respetuoso de los derechos”, concluye la misiva.