Más de 700 líderes electos piden a Biden y al Congreso la ciudadanía para indocumentados

Una coalición nacional de funcionarios electos enviaron una carta al presidente Joe Biden, y a los líderes del Congreso, pidiéndo que en los debates del presupuesto incluyan un camino hacia la ciudadanía para millones de inmigrantes indocumentados que llevan tiempo en el país y carecen de antecedentes criminales.En la misiva, dirigida al mandatario, a la presidenta del Congreso, Nancy Pelosi (demócrata por California) y al líder del Senado, Charles Schumer (demócrata por Nueva York), los funcionarios estatales y locales electos solicitaron que en las discusiones que se llevan a cabo “se priorice la inclusión de un camino limpio hacia la ciudadanía para trabajadores esenciales, dreamers, titulares del Estatus de Protección Temporal (TPS) y sus familias”.Tras la aprobación del plan de infraestructura a principios de agosto, el Senado y la Cámara de Representantes iniciaron un debate para aprobar el paquete de presupuesto que solo incluiría votos demócratas.El plan se activó luego que los republicanos retiraran su respaldo al proyecto y la Casa Blanca se pronunció a favor de la utilización del ‘proceso de reconciliación’.Esta herramienta se emplea cuando el partido que lidera una de las cámaras del legislativo no cuenta con la mayoría del 60% de los votos. En este caso, el partido mayoritario determina, con los votos de una mayoría simple, aprobar la propuesta siempre y cuando se relacione con el gasto, la deuda pública y los impuestos.Los argumentosLa coalición sostiene que la legalización de millones de indocumentados (entre dreamers, titulares de TPS y trabajadores agrícolas) “ayudará a la economía del país” y facilitará los planes de recuperación económica durante y después de la pandemia del coronavirus.“Hoy en día se estima que hay 5 millones de inmigrantes indocumentados que trabajan en la construcción, agricultura, servicios y producción de alimentos, transporte, atención médica, cuidado infantil y otras industrias esenciales que han arriesgado sus vidas y las vidas de sus familias para mantener a nuestra nación en funcionamiento durante el último año y medio”, se lee en la carta.La coalición dijo además que, los inmigrantes que se favorecerán con una reforma migratoria que incluya una vía hacia la ciudadanía, “son nuestros vecinos que constituyen el rico tejido de las comunidades que representamos”.“A medida que nuestras comunidades estatales y locales continúan enfrentando una catástrofe económica y de salud pública, que se ha cobrado más de 500,000 vidas y ha exacerbado las profundas desigualdades raciales y económicas, es vital que el Congreso promulgue protecciones para los dreamers, titulares de TPS y trabajadores inmigrantes esenciales para asegurar la salud de nuestra nación y sentar las bases para una recuperación económica equitativa para todas las comunidades en todo el país”, puntualizan.A mediados de agosto el Senado aprobó una resolución que abre una posibilidad para incluir la reforma migratoria en un enorme paquete de gasto social que los demócratas tienen previsto avanzar con un proceso de 'reconciliación' que esquivaría un potencial rechazo republicano.El paso dado por los demócratas permitió al Comité Judicial de la Cámara de Representantes iniciar el proceso de redacción de un texto legislativo que “creará un camino hacia el estatus permanente para ciertas personas” que viven indocumentadas en el país, dijo la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).Pero hasta ahora los demócratas no han detallado el plan ni el tipo de de camino a la legalización que impulsarán, quiénes serán favorecidos ni otros detalles, tal como requisitos para calificar ni tampoco multas por presencia indocumentada antes de iniciar el proceso de legalización.Planes aprobadosTanto demócratas como los funcionarios electos apoyan la inclusión de los dos proyectos de reforma migratoria aprobados por la Cámara Baja el 18 de marzo, que incluyen un camino a la ciudadanía para dreamers, titulares de TPS y campesinos.Ambas iniciativas contemplan una residencia provisional por 10 años al término de los cuales los beneficiarios podrán pedir la residencia legal permanente. Cinco años después serán elegibles para la ciudadanía por naturalización.“Brindar un camino hacia la ciudadanía para estas personas y sus familias no solo reconoce los sacrificios que han hecho por todos los estadounidenses durante el año pasado, sino también el importante papel que continúan desempeñando en la recuperación económica de Estados Unidos y la competitividad global a largo plazo”, dicen los funcionarios electos.“Es hora de que el Congreso actúe. La mejor forma de reconstruir es asegurándonos de que los soñadores, los titulares de TPS y los trabajadores esenciales estén incluidos en toda la legislación de recuperación económica, incluso a través de la conciliación presupuestaria”, indicaron.Poco después de conocido el texto de la carta, Biden dijo a periodistas que "quiero finalmente brindarles a los soñadores, beneficiarios de TPS, agricultores, trabajadores esenciales, un camino hacia la ciudadanía. Sacarlos de las sombras para que puedan recibir la protección y representación que brindan nuestras leyes y nuestros sindicatos".