Más del 50% de los adultos en EE.UU. han recibido una dosis de la vacuna

Más de la mitad de todos los adultos en Estados Unidos han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el covid-19, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).Pero a algunos expertos les preocupa que ahora venga la parte difícil: llegar a un público que no está tan ansioso por vacunarse contra el virus.«Me preocupa que estemos comenzando a llegar a ese punto, que siempre supimos que existía en algún lugar en el horizonte, donde el nivel de oferta superaría la demanda», dijo el epidemiólogo Dr. Abdul El-Sayed el domingo.Ahora, dijo El-Sayed, los funcionarios deben concentrarse en transmitir mensajes importantes a esas poblaciones sobre por qué las vacunas son seguras, efectivas y «absolutamente necesarias». Los expertos, incluido el Dr. Anthony Fauci, han estimado que entre el 70% y el 85% de la población necesita ser inmune, ya sea mediante vacunación o infección previa, para controlar el virus.Por lo tanto, es fundamental continuar fortaleciendo la protección del país ahora y superar obstáculos como la vacilación, dicen los expertos, especialmente en lo que respecta a variantes que circulan en Estados Unidos.«A medida que disminuimos la velocidad, si disminuimos la velocidad, debido a la vacilación (sobre las vacunas), se da más y más tiempo para que las variantes de preocupación, específicamente la B.1,1.7 que ha devastado estados como Michigan, continúen propagándose y desencadenen nuevos aumentos potenciales en las comunidades locales», dijo El-Sayed.«Siempre ha sido una carrera entre las vacunas y las variantes, y la vacilación solo ralentiza a la vacuna», agregó.La variante B.1,1.7 altamente contagiosa, que se detectó por primera vez en el Reino Unido, se ha registrado en los 50 estados de EE.UU., según datos de los CDC. Ahora es la variante de coronavirus dominante en el país.Experto insta a los jóvenes a vacunarse contra el covid-19Algunos expertos también están comenzando a expresar preocupación por los grupos más jóvenes y las opciones de que estos se vacunen contra el virus.Según una nueva encuesta de la Universidad de Quinnipiac, el 36% de los adultos menores de 35 años dijeron que no planean vacunarse contra el covid-19, un resultado que se ha repetido una y otra vez en los datos de las encuestas.La Dra. Jayne Morgan, directora clínica del Grupo de Trabajo Covid de Piedmont Healthcare en Atlanta, dijo el domingo que le preocupa cómo el virus está afectando actualmente a los grupos más jóvenes.Una gran parte de la población de más de 65 años del país, que obtuvo acceso prioritario a las vacunas antes que los estadounidenses más jóvenes, ya ha sido vacunada y ahora los funcionarios están viendo un cambio en la demografía de los casos de covid-19 «hacia un grupo de edad cada vez más joven», dijo Morgan.«Tenemos que empezar a tomarnos en serio esto», dijo.La directora de los CDC, Dra. Rochelle Walensky, también dijo recientemente que los aumentos en los casos de covid-19 y las visitas a la sala de emergencias en EE.UU. son predominantemente entre adultos más jóvenes, «la mayoría de los cuales aún no se han vacunado».Y los funcionarios de Michigan, que se encuentra en medio de otra oleada violenta, también han dicho que sus hospitales se están llenando de residentes más jóvenes.«Realmente se está presentando en todas nuestras salas de emergencias y, francamente, en nuestras unidades para pacientes hospitalizados», dijo John Fox, director ejecutivo de Beaumont Health, el sábado. «Estamos tratando a pacientes más jóvenes que nunca antes».EE.UU. espera una decisión sobre Johnson & JohnsonEn tanto, mientras las autoridades trabajan para vacunar a tantas personas como sea posible lo más rápido posible, el país está esperando una decisión importante.Funcionarios de los CDC y de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) recomendaron la semana pasada una pausa en el uso de la vacuna de Johnson & Johnson debido a seis casos reportados en el país de un tipo de coágulo de sangre «raro y severo», entre más de 6,8 millones de estadounidenses que recibieron la inyección.Los asesores de vacunas de los CDC, que previamente pospusieron una decisión para obtener más información, se reunirán nuevamente el 23 de abril para abordar la cuestión de si la vacuna de Johnson & Johnson causa coágulos sanguíneos y, de ser así, qué hacer al respecto.Fauci dijo domingo que espera que para entonces se tome una decisión sobre dicha vacuna.«No quiero adelantarme a los CDC, la FDA y el comité asesor, pero me imagino que lo que veremos es que volverá y volverá con algún tipo de advertencia o restricción», dijo Fauci.«Creo que la recuperaremos de alguna manera», agregó. «Pero de lo que estoy seguro, espero, es que no tarde más allá del viernes. Necesitamos tomar alguna decisión el viernes, de una forma u otra».Fauci, como otros funcionarios de salud, dijo que la pausa era importante para que los expertos puedan recopilar todos los datos necesarios para ayudar a que su decisión sea informada.«Creo que simplemente asumir sobre la base de seis (casos), y usted sabe todo lo que está sucediendo con esto, creo que no sería prudente», dijo Fauci. «Por eso pusieron una pausa».