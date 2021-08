Mas del 99,9% de los completamente vacunados no ha tenido una infección posvacunación grave

Más del 99,9% de personas que están completamente vacunadas contra el covid-19 no han tenido una infección posterior a la vacunación que termine en hospitalización o muerte, según un análisis de los datos del Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).Más de 164 millones de personas en Estados Unidos estaban vacunadas al 2 de agosto, según los CDC. Menos del 0,001% de ese total —1.507 personas— murieron y menos del 0,005% —7.101 personas— fueron hospitalizadas por covid-19.La última vez que los CDC publicaron datos sobre las infecciones de personas completamente vacunadas fue el 26 de julio. Esas últimas cifras incluyen 938 casos graves —862 hospitalizaciones y 244 muertes adicionales— reportadas durante ese periodo de siete días. Los CDC no proporcionan más detalles sobre el momento en que se produjeron estos casos posvacunación (conocidos como breakthrough cases en inglés).¿A quiénes afectan más las infecciones posvacunación?Cerca de tres cuartas partes (74%) de todos los casos de infecciones en personas vacunadas reportados son de personas de 65 años o más. De los cerca de 1.500 que murieron, uno de cada cinco falleció por una causa diferente al covid-19 aunque se había contagiado, según los CDC.Desde mayo, los CDC se han enfocado en investigar únicamente los casos de hospitalización o muerte de personas que se han vacunado completamente.Según los CDC, estos datos se basan en "informes pasivos y voluntarios" y son una "instantánea" para "ayudar a identificar patrones y buscar señales entre los casos de infecciones posvacunación"."Hasta la fecha no se han identificado patrones inesperados en la (distribución) demográfica de los casos o en las características de la vacuna entre las personas" que reportan infecciones de este tipo, según los CDC.