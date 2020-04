Más empresas en SC deben cerrar después de ser consideradas no esenciales durante el coronavirus

En un seguimiento de la orden del gobernador Henry McMaster de cerrar todos los negocios no esenciales en Carolina del Sur debido a la pandemia de coronavirus, se han agregado varias tiendas más a la lista original.Todas las nuevas empresas deben cerrar sus puertas a los clientes antes de las 5 p.m. Lunes.Las empresas adicionales que se están cerrando temporalmente para reducir la propagación de COVID-19 incluyen tiendas de muebles, tiendas de muebles para el hogar, tiendas de ropa, tiendas de accesorios de calzado y calzado, joyerías, tiendas de artículos de cuero y equipaje, grandes almacenes, floristerías, tiendas de artículos deportivos. , librerías, además de tiendas de artesanía y música, según la División de Manejo de Emergencias de Carolina del Sur.McMaster hizo su pedido inicial sobre negocios no esenciales el 31 de marzo, y las miles de tiendas que se enumeraron tuvieron que cerrarse el 1 de abril.El pedido es temporal y está programado para durar 15 días.Como fue el caso en la orden original del gobernador, las empresas aún pueden "proporcionar formas alternativas de comprar o entregar productos o servicios", según EMD.Esto puede incluir la compra, recogida o entrega en la acera; y entrega a domicilio o fuera del sitio, siempre que las empresas cumplan estrictos mandatos de distanciamiento social.Según EMD, también se deben cumplir las pautas de salud pública estatales y federales, y la orientación de los funcionarios de seguridad.Entre los negocios que se incluyeron en el pedido original de McMaster se encontraban gimnasios, spas, clubes nocturnos, peluquerías, peluquerías, salones de tatuajes, salones de depilación, centros de masajes, gimnasios, boleras, salas de juego, pistas de carreras, áreas de juegos infantiles en interiores, teatros, planetarios. , museos, atracciones turísticas y centros de artes escénicas."Lo hemos reducido a donde pensamos que podríamos tener el mayor impacto y con la menor interrupción", dijo McMaster el 31 de marzo. "Sabemos que hay mucha interrupción para mucha gente, pero creemos que en nuestro enfoque, que es maximizar los esfuerzos agresivamente contra la enfermedad mientras se intenta evitar todas las dislocaciones, excepto las necesarias, es el camino correcto a seguir ".La orden ejecutiva no se aplica a supermercados, farmacias, farmacias y otros negocios considerados esenciales. Los pedidos de comida para llevar de restaurantes y los pedidos de ventanillas de restaurantes de comida rápida aún se permitirán. A las grandes tiendas como Walmart y Target, que venden comestibles y drogas, también se les permitirá permanecer abiertas, al igual que los bancos y las estaciones de servicio.