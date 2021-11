Mayoría de hispanos asegura que mientras más oscura es la piel, menos oportunidades hay

De acuerdo con la encuesta del Centro de Investigaciones Pew realizada a 3,375 hispanos adultos, para la mayoría de ellos, el color de piel impacta las oportunidades en el país y afecta su vida diaria. El 62% de los encuestados consideró que tener una piel oscura estropea tus posibilidades de salir adelante.Los latinos que viven en Estados Unidos ven el color de su piel como un factor importante que puede limitar sus oportunidades, así como ser blanco de discriminación, según una encuesta del Centro de Investigaciones Pew.El 57% de los encuestados señaló además que el color de la piel da forma a sus experiencias de la vida diaria y aproximadamente la mitad dijo que la discriminación basada en la raza o el color de la piel es un "problema muy grande" en Estados Unidos hoy en día.Colorismo y racismo, una práctica común hacia los hispanosComo parte de la encuesta, los investigadores utilizaron una escala de color de piel de 10 tonos para que los encuestados señalaran el tono que más se parecía al suyo. Un total del 80% dijo que tenía tonos de piel más claros, en comparación con el 15% que informó tener los colores de piel más oscuros en la escala.Sin embargo, señalaron que entienden muy bien que hay discriminación no solo desde los blancos no latinos, sino dentro de los mismos latinos basados en el color de la piel.El colorismo es una forma de discriminación basada en el color de la piel, que generalmente, aunque no siempre, favorece un color de piel más claro sobre un color de piel más oscuro dentro de un grupo racial o étnico. Si bien puede estar vinculado al racismo, no es necesariamente lo mismo.Aunque los hispanos pueden enfrentar discriminación por ser hispanos, el grado de discriminación puede variar según el tono de su piel.Piel oscura, más discriminaciónEn la encuesta, el 54% de los encuestados dijo haber experimentado al menos uno de los ocho incidentes de discriminación sobre los que se les preguntó, sin importar su color de piel. Pero los resultados arrojaron que los hispanos con un color de piel más oscuro tienen más probabilidades de haber experimentado al menos un incidente de discriminación que los hispanos con un color de piel más claro.Entre las experiencias de discriminación incluidas en la encuesta, se encuentra el ser tratado como si no fueran inteligentes. Alrededor del 42% de los latinos con piel más oscura dicen que esto les sucedió, al igual que el 34% de los latinos con piel más clara.Otros de los incidentes que experimentaron, casi en la misma proporción fue que alguien les dijo que volvieran a su país o los criticó por hablar en español.Alrededor del 42% de los hispanos con piel más oscura experimentaron personalmente discriminación o fueron tratados injustamente por alguien que no es hispano, mientras que el 29% de aquellos con piel más clara dicen que les sucedió lo mismo. Y el 41% de los hispanos con piel más oscura dicen que personalmente experimentaron discriminación o fueron tratados injustamente por alguien hispano.Color de piel, tema de conversación en familias hispanasUn cuarto de los latinos encuestados dijo al interior de su familia sea hablado de los problemas que les traería su raza u origen étnico y casi la mitad (el 48%) dijo que el tema del color de piel y la discriminación es un tema de conversación con sus allegados.Sin embargo, también admiten que han escuchado con frecuencia comentarios insensibles sobre raza y color de piel dentro de los mismos latinos.La encuesta señaló también que los latinos sienten otros tipos de discriminación dentro de la sociedad: el 52% considera que ser hombre ayuda a salir adelante y el 44% cree que ser mujer afecta las posibilidades de hacerlo, y más de la mitad de los encuestados considera que tener un título universitario y un estatus legal son ventajas en Estados Unidos.