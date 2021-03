Mayorkas anuncia que el gobierno no aplicará más la regla de carga pública a inmigrantes

También se desestiman todos los casos que ponen a prueba la regla de inmigración de "carga pública" de Trump en los tribunalesLa administración Biden dejó de hacer cumplir las restricciones de “carga pública” de 2019 para inmigrantes que solicitan la residencia temporal (green cards) el martes, dejando sin efecto una de las piezas centrales de los esfuerzos del expresidente Donald Trump para restringir la inmigración legal.El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo en un comunicado que su departamento había detenido la implementación de la regulación de “carga pública” de 2019, luego del restablecimiento de una orden judicial federal que bloqueaba la política de la era Trump.Y el Departamento de Justicia notificó a los tribunales de todo el país, incluida la Corte Suprema, que ya no defenderá la regulación de carga pública de la administración Trump.Los defensores de los inmigrantes han denunciado enérgicamente esa política, que otorgó a los funcionarios de USCIS una mayor discreción para rechazar las solicitudes de tarjeta de residencia de inmigrantes que el gobierno descubrió que confiaban, o corrían el riesgo de depender de beneficios públicos, como cupones de alimentos.“La regla de carga pública de 2019 no estaba en consonancia con los valores de nuestra nación”, dijo Mayorkas en un comunicado. “Penalizó a quienes acceden a los beneficios de salud y otros servicios gubernamentales disponibles para ellos”.El mes pasado, el presidente Biden ordenó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que revisara la regla de carga pública y otros límites de la era Trump sobre la inmigración legal.El martes, DHS dijo que había determinado como parte de la revisión que defender la regla contra la avalancha de demandas que recibió de los estados, jurisdicciones locales y grupos de defensa “no era de interés público ni un uso eficiente de los recursos gubernamentales limitados”.Poco después de las acciones del Departamento de Justicia, el Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito desestimó una apelación de uno de los fallos del tribunal de distrito contra las restricciones de la tarjeta verde, restableciendo la suspensión de la política.Cómo queda la determinación de carga públicaEl DHS dijo el martes que volvería a las reglas de la era Clinton que instruían a los funcionarios a considerar a los inmigrantes como cargas públicas solo si recibían beneficios en efectivo del gobierno o atención institucionalizada a largo plazo.“Según la guía de campo provisional de 1999, el DHS no considerará que una persona reciba Medicaid (excepto Medicaid para la institucionalización a largo plazo), vivienda pública o beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) como parte de la determinación de inadmisibilidad de carga pública”. dijo el departamento en un comunicado.El DHS también señaló, como lo hizo la administración Trump la primavera pasada, que la vacunación y otros tratamientos médicos para el coronavirus no se considerarían en las determinaciones de carga pública.