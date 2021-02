McConnell critica a Trump

El líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, afirmó que considera a Trump responsable de "provocar" el asalto al Capitolio del 6 de enero a pesar de que votó en contra de condenarle, alegando que no es constitucional una vez que ya no está en el cargo.

WASHINGTON—Momentos después de votar para absolver a Donald Trump, el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, criticó al expresidente por su "vergonzoso incumplimiento del deber" y afirmó que lo considera responsable de "provocar" el asalto al Capitolio del 6 de enero.McConnell fue uno de los 43 republicanos que votaron que Trump "no era culpable" del cargo de incitación a la insurrección."No hay ninguna duda de que el presidente Trump es práctica y moralmente responsable de provocar los eventos de ese día. No hay duda al respecto", declaró el sábado el republicano por Kentucky. "Las personas que irrumpieron en este edificio creyeron que estaban actuando según los deseos e instrucciones de su presidente", agregó.[“Estoy perturbada”, dice la senadora republicana Lisa Murkowski por imágenes inéditas del asalto al Capitolio]"Y tener esa creencia fue una consecuencia previsible del creciente crescendo (aumento) de declaraciones falsas, teorías de conspiración e hipérbole imprudente que el presidente derrotado seguía gritando a través del megáfono más grande del planeta Tierra", continuó.McConnell señaló que el motín fue producto de "mitos cada vez más salvajes" y "un crescendo cada vez más intenso de teorías de conspiración orquestadas por un presidente saliente que parecía decidido a revocar la decisión de los votantes o incendiar las instituciones al salir".Pero a pesar de todas las críticas, votó "no culpable" porque cree que Trump no califica "constitucionalmente para ser condenado" dado que ya no es el mandatario del país.El asalto ocurrió el 6 de enero. La Cámara de Representantes acusó a Trump el 13 de enero, cuando aún era presidente. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata por California, dijo que el órgano estaba listo para enviar el artículo a la Cámara Alta el 15 de enero, pero no pudo ser porque el Senado estaba fuera de sesión. En ese momento, McConnell se opuso a regresar antes, argumentando que no se podía llevar a cabo un juicio justo y concluir con el poco tiempo que le quedaba a Trump en el cargo."Es patético que el senador McConnell mantuviera cerrado el Senado para que no pudiera recibir el artículo de acusación y lo haya usado como excusa para no votar para condenar a Donald Trump", lamentó Pelosi en un comunicado el sábado.