Medicare: comienza la inscripción a los diferentes planes del programa

Del 15 de octubre al 7 de diciembre



Parte A : cobertura de hospitalización.

: cobertura de hospitalización.

Parte B : seguro médico. Conlleva visitas al consultorio médico, análisis de laboratorio, radiografías, sillas de ruedas, entre otros beneficios. No es obligatorio que te inscribas.

: seguro médico. Conlleva visitas al consultorio médico, análisis de laboratorio, radiografías, sillas de ruedas, entre otros beneficios. No es obligatorio que te inscribas.

Parte C : seguro complementario. Conocida como Medicare Advantage, son planes ofrecidos por compañías privadas aprobadas por Medicare. Ofrece cobertura de visión, audición y dental.

: seguro complementario. Conocida como Medicare Advantage, son planes ofrecidos por compañías privadas aprobadas por Medicare. Ofrece cobertura de visión, audición y dental.

Parte D: cobertura de medicamentos recetados.



Es importante que los beneficiarios que se inscriban por primera vez lo hagan en estas fechas para evitar costos extra; los que ya están inscritos, también deben revisarlo aunque no quieran generar cambiosA partir de este viernes 15 de octubre comienza la inscripción a Medicare y los interesados tendrán hasta el 7 de diciembre para hacerlo. En este lapso, los beneficiarios tendrán oportunidad de elegir inscribirse en los diferentes planes que ofrece el programa: los planes estándar partes A y B, plan de medicamentos recetados (plan D) y plan de Medicare Advantage.Durante este periodo, todas las personas que se inscriban por primera vez o los que ya están inscritos podrán hacer cambios en su estado o plan, aunque cabe señalar que no es obligación. Si no se generan cambios, tu última selección se volverá a aplicar para el próximo año.Como cada año,, por lo que se recomienda que incluso aunque no realices ningún cambio de inscripción, estés al pendiente de lo que tendrás que pagar durante el 2022. Quizás viendo los precios y tu cobertura, podrás más fácilmente decidir cambiar de plan.Toda la información pararecetados podrás revisarla en el “buscador de planes” de la página de internet de Medicare.gov. También puede completar la inscripción a través de este sitio.Desde el 1 de octubre, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMM) tienen la información actualizada sobre los planes que estarán disponibles el próximo año.Es importante que estés consciente de los precios que podría haber para los diferentes planes de Medicare, ya que, por ejemplo, se espera queActualmente, alrededor de un tercio de todos los beneficiarios de Medicare están inscritos en un plan Advantage, que suele cubrir servicios que no están incluidos en las Partes A y B de Medicare. Se espera que el número de personas que se inscriban en el programa aumente en casi 3 millones a 29.5 millones en 2022.Puedes comunicarte a los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid para obtener ayuda las 24 horas del día, los siete días de la semana al 01-800-MEDICARE (1-800-633-4227).