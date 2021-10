Medio millón de personas se beneficiarán de la condonación de préstamos estudiantiles

El nuevo programa de condonación del gobierno podrá ayudar a más de medio millón de trabajadores del servicio público para saldar préstamos estudiantilesLaque se había convertido en un costoso laberinto burocrático.Funcionarios del Departamento de Educación dijeron que ayudarían a más de medio millón de personas a acercarse al alivio que había estado negado durante años a través de un paquete de soluciones presentadas el miércoles.Los esfuerzos de administraciones anteriores para reparar el programa han fracasado en gran medida, por la complejidad que paralizó la iniciativa original.Pero esta vez, la agencia está aplicando soluciones radicales que despejarán temporalmente el camino para muchas personas que anteriormente fueron rechazadas.Los beneficiarios incluirán a “maestros, enfermeras, miembros del servicio y millones de trabajadores que prestan servicios en la primera línea de la pandemia“, dijo Seth Frotman, ex defensor de préstamos estudiantiles de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor que ahora dirige el Centro de Protección de Prestatarios Estudiantiles sin fines de lucro.Creado por el Congreso en 2007 para atraer personas a trabajos esenciales, pero a menudo mal pagados en el gobierno y sin fines de lucro, el programa ofreció a los empleados un incentivo generoso: después de 10 años de trabajo, aquellos que hubieran pagado sus préstamos federales para estudiantes a tiempo se les condonaría la deuda restante.Más del 98 por ciento de los que postularon fueron rechazados debido a reglas complicadas y una administración descuidada.El cambio más importante apunta a una regla que atrapó a un número abrumador de solicitantes: el llamado problema de préstamos incorrectos.Cuando el Congreso promulgó el programa de condonación, limitó la elegibilidad a aquellos con préstamos estudiantiles hechos directamente por el gobierno.Pero antes de 2010, la mayoría de los prestatarios tenían préstamos bancarios respaldados por el gobierno conocidos como préstamos federales para educación familiar.Cientos de miles de prestatarios en trabajos de servicio público hicieron pagos de esos préstamos durante años sin darse cuenta, porque los administradores de préstamos a menudo no les decían, que esos pagos no contarían para los 120 pagos mensuales que necesitaban acumular para que se les condonara el préstamo.El Departamento de Educación está ofreciendo una exención limitada que contará retroactivamente esos pagos, lo que beneficiará a alrededor de 550,000 deudores.El departamento también tiene la intención de automatizar la elegibilidad de los empleados federales y miembros del servicio militar, revisar todas las solicitudes denegadas anteriormente para encontrar y corregir errores, y ofrecer un proceso de apelación para aquellos que creen que se vieron perjudicados por errores de procesamiento.Las correcciones son el último esfuerzo de la administración de Biden para eliminar los extensos problemas que afectan al sistema federal de préstamos para estudiantes, que controla $1,600 millones en deuda de 43 millones de deudores. Los legisladores progresistas han pedido al presidente Biden que cancele deudas de $10,000 dólares o más por persona, a través de una acción ejecutiva, una medida a la que Biden se ha resistido.En cambio, su administración ha distribuido $10 mil millones de dólares en condonaciones de préstamos a través de acciones parciales dirigidas a algunos de los programas de ayuda más problemáticos, incluidos los esfuerzos para ayudar a las personas con discapacidades permanentes, aquellos que fueron defraudados por escuelas con fines de lucro fallidas y soldados desplegados en zonas de guerra.