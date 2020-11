Mejora la comunicación aun con el uso de mascarillas

Conversar usando mascarilla es a veces difícil, pero hay medidas que puedes tomar para mejorar la audición.

La mascarilla y el distanciamiento social, es clave para protegerte del coronavirus, pero también muchas veces dificultan la audición."Estamos descubriendo que las personas con pérdida auditiva leve que sentían que su problema de audición no era tan grave, vienen ahora a la clínica para obtener audífonos porque el uso de mascarilla ha hecho que sus desafíos de comunicación sean mucho mayores", dice Catherine Palmer, PhD, presidente de la Academia Estadounidense de Audiología y directora de audiología y audífonos en el Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh.Aunque normalmente no es útil gritar, las personas podrían subir un poco la voz para contrarrestar el efecto de una mascarilla, dice Sarah Sydlowski, directora de audiología del Programa de audífonos de la Clínica Cleveland.Pero la atención debería estar realmente en la pronunciación cuidadosa de cada palabra: “Quieren enfatizar el comienzo y el final de las palabras, donde caen las consonantes, porque esos son los sonidos que las personas con pérdida auditiva tienden a perder más y lo que amortiguan más las mascarillas”, comenta.s importante que entables contacto visual. “Aunque todo lo que puedas ver de una persona son sus ojos, los gestos sutiles como entrecerrar los ojos o levantar las cejas pueden brindarte señales visuales importantes”, dice Hildrew. También podrás ver mejor su lenguaje corporal.Una mascarilla con una ventana transparente en el frente puede hacer que la lectura de los labios y las señales faciales sean más visibles, dice Hildrew. Pero ten en cuenta que es posible que no puedas oír tan bien como si la otra persona estuviera usando una mascarilla quirúrgica o de tela, dice Palmer.Las aplicaciones de voz a texto como Dragon o Google Live Transcribe mejoran la comunicación al convertir lo que se dice en texto en tu teléfono, dice Sydlowski. "Puedes leer a medida que una persona habla, con lo que te aseguras de entender todo", dice.La capacidad de usar micrófonos inalámbricos, como en los auriculares Bluetooth, también se proporciona en la configuración de la aplicación una vez que el dispositivo está emparejado; esto permitiría dejar el altavoz a una distancia tuya mientras lees la pantalla en tu teléfono.Algunos de los audífonos más modernos se conectan a una aplicación en el teléfono, lo que te permitirá ajustar el volumen para escuchar tonos de nivel medio a alto, los sonidos más difíciles de escuchar a través de una mascarilla, dice Palmer.Es posible que sea mejor para ti realizar reuniones en linea que en persona, dice Palmer, porque puedes controlar el volumen de tu computadora y podrás leer los labios.