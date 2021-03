Mejorando la calidad de su video-llamada.

Factores como la calidad de la conexión, las características del equipo en el que realiza la comunicación y dispositivos adicionales pueden mejorar la llamada.

Las videollamadas se convirtieron para muchos en las nuevas oficinas, salones de reuniones o aulas de clase. Con los cambios que ha traído la pandemia, ahora pasamos varias horas conectados en estos espacios virtuales para coordinar las tareas del día a día.En medio de este tipo de canales se pueden registrar múltiples fallas que llevan a que la experiencia no sea la mejor o dificultan la interacción con las personas con las que necesitamos comunicarnos.Le contamos cuáles son esos aspectos claves en los que debe centrarse si desea que su videollamada sea todo un éxito.Eso garantiza que nuestros conocidos puedan vernos y escucharnos bien y que se pueda mantener una conversación fluida. Por esto es importante garantizar que durante esos momentos le pueda sacar el mayor provecho a su conexión a internet para lograr una mejor estabilidad. Intente que durante el tiempo que está en la comunicación, el programa o aplicación que use sea el único que se esté ejecutando.Tener aplicaciones en un segundo plano puede deteriorar la calidad de la llamada. Esas plataformas, aun cuando no las estemos usando, consumen recursos de máquina, lo que ocasiona lentitud.Si está desde un computador y cuenta con un sistema operativo de Windows, puede verificar a través decuáles son las aplicaciones que están consumiendo mayor memoria dentro del dispositivo en ese momento. Este comando desplegará el panel de control, que le permitirá frenar o cerrar aquellos programas que no está utilizando y que pueden quitarle rendimiento a su videollamada., por eso busque un lugar cercano a su enrutador para que tenga la mejor señal posible. Y si puede, conéctelo al cable de red y no haga uso del WIFI.No hay que ignorar el dispositivo desde el cual se está conectando. En el mercado hay varias opciones de aplicaciones y programas para realizar la videollamada, cada una de ellas cuenta con especificaciones claras de compatibilidad.Además, es importante que cuente con la última versión de la aplicación. Esas actualizaciones van orientadas a optimizar el procesamiento de video y ampliar las opciones de herramientas.Si su computador cuenta con una cámara VGA, que tienen una resolución de imagen muy baja, evalúe adquirir un dispositivo adicional para mejorar la calidad del video que usted transmite.Elija un lugar de la casa en donde siempre tenga una buena iluminación, que no esté a contraluz, ya que esto va a hacer que usted sea solo una silueta oscura.Siempre se debe situar la cámara al nivel de los ojos, esto dará un plano correcto y halagador durante la conversación. Así mismo, es mejor evitar estampados, rayas y patrones grandes que pueden distraer a las personas dentro de la comunicación.Los filtros y fondos, que ofrecen ampliamente las aplicaciones de videollamadas, pueden ser unos grandes aliados, sobre todo si no contamos con una oficina, estudio o un lugar fijo desde donde conectarnos.