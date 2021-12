Menores de 5 años tendrán que esperar por la vacuna

Justo cuando el país se prepara para encarar otra ola de contagios durante el invierno debido a la transmisible variante ómicron, un grupo que todavía no dispone de ninguna vacuna autorizada contra el covid-19 tendrá que esperar más tiempo del previsto por recibirla: los niños entre 2 y 5 años.Pese a que se anhelaba que la vacuna para ellos llegara a los brazos a comienzos del 2022, un traspiés de los ensayos clínicos de Pfizer retrasará el cronograma.El laboratorio anunció que resultados interinos de sus ensayos clínicos demostraron que dos dosis de la vacuna -que fue bien tolerada sin efectos adversos- no generaron suficiente respuesta inmune en aquellos entre 2 y 5 años, algo que sí se logró con los bebés menores de 2 que tuvieron valores comparables a los vistos en otras cohortes.Por ello, dentro del ensayo clínico probarán una tercera dosis de la vacuna aplicada dos meses después de la segunda para elevar los niveles de protección, esto quiere decir que esperan solicitar la autorización de emergencia en el primer semestre del 2022.“A juzgar por lo que dice Pfizer no la vamos a tener sino en el segundo cuarto del año”, dijo Anthony Fauci, asesor principal de la Casa Blanca en materia de la pandemia, agregando que, aunque nadie quiere un retraso, se aspira tener “la dosis correcta y el régimen apropiado para los niños y eso es de lo que se habla”.Para los padres que contaban con la posibilidad de vacunar a sus hijos a comienzos del año entrante, esto significa que deberán encarar una nueva ola de contagios sin que sus hijos estén inmunizados. Si bien la mayoría de los niños que contraen covid-19 presentan síntomas leves, un pequeño porcentaje de ellos sufre de una enfermedad severa.Otras medidas como el uso de máscaras, ventilación y evitar las aglomeraciones de gente, así como vacunar a las personas elegibles en casa pueden ayudar a proteger a los más pequeños en el interín.Moderna, también está probando su vacuna pediátrica para niños menores de 6 años. Bill Hartman, quien está a cargo de esos estudios declaró que ese laboratorio espera empezar a interpretar los datos de sus ensayos clínicos a mediados de enero.La dosis que Pfizer está probando en los niños menores de 5 años es de 3 microgramos, sustancialmente menor que los 10 microgramos usados en la vacuna para niños entre 5 y 11 años y los 30 de la autorizada para mayores de 12.Dentro del ensayo clínico, Pfizer también probará usar una tercera dosis para los niños entre 5 y 11 años y de 12 a 15, para los que todavía no se ha autorizado el refuerzo necesario para redoblar la protección contra la variante ómicron.Hasta el momento más de cinco millones de niños entre 5 y 11 años han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el covid-19 en EEUU y no se han reportado mayores efectos adversos.