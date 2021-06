Mensaje de Biden por Memorial Day

El presidente lideró la conmemoración 153 en el Cementerio Nacional Arlington para recordar a los soldados fallecidos; recordó a su hijo Beau,El presidente Joe Biden conmemoró a los soldados estadounidenses caídos y en su mensaje por el Memorial Day hizo referencia a la defensa de la democracia, al advertir que ésta se encuentra en peligro, tanto en Estados Unidos, como en el mundo.“La democracia misma está en peligro, aquí en casa y en todo el mundo”, dijo el mandatario. “Lo que hagamos ahora, lo que hagamos ahora, cómo honremos la memoria de los caídos determinará si la democracia perdurará por mucho tiempo”.El presidente lideró la ceremonia para conmemorar el Día de los Caídos o Memorial Day desde el Cementerio Nacional Arlington, destacando que aquellos soldados que perdieron su vida por defender al país, lo hicieron como una forma de defender la libertad que otorga la democracia.“Debemos a los honrados fallecidos una deuda que nunca podremos pagar por completo. Les debemos toda nuestra alma. Les debemos nuestros mejores esfuerzos para perfeccionar la unión por la que murieron”, destacó.Habló de las batallas que los propios estadounidenses enfrentan, en medio de la división política y social que ha llevado posiciones extremas.“La empatía es el combustible de la democracia… Nuestra disposición a vernos no como enemigos, sino como vecinos, incluso cuando no estemos de acuerdo, para entender por lo que está pasando el otro”, urgió.Biden habló de los gobiernos con tendencias autocráticas en el mundo, aunque no hizo referencia a uno en particular, pero consideró que la libertad, la justicia y las oportunidades son más viables en una democracia.“Esta nación se construyó con base en una idea, la única nación del mundo construida sobre una idea. Todas las demás naciones se construyeron con base la base en la etnia, la geografía, la religión, etcétera. Nos construimos sobre una idea, la idea de la libertad, una oportunidad para todos “, defendió. “Nunca nos hemos dado cuenta del todo de esa aspiración de nuestra fundación, pero cada generación ha abierto la puerta un poco más y cada generación la ha abierto más y más para ser más inclusivos”.Señaló que los soldados caídos son parte de ese avance que logra la democracia estadounidense. Pidió recordarlos, además de remarcar la diversidad en el Ejército, incluidos aspectos étnicos, raciales y orientación sexual.En Twitter dijo que es una “obligación” como nación honrar la memoria de quienes han muerto por el país, además de “apoyar a sus familias”.Pidió recordar a los miembros de la armada que dieron su vida “por su sacrificio”, pero sin olvidar su esencia humana, “sus sonrisas, sus amores”, expuso.“Para aquellos que hoy lloran a un ser querido, Jill y yo tenemos una idea de cómo se sienten”, dijo el mandatario, quien perdió a su hijo Beau, quien murió de cáncer luego de volver de servicio en Kosovo. “Nuestras pérdidas no son las mismas, pero lo es ese agujero negro que sienten en su pecho, como si los fuera a succionar”.Los eventos por el Memorial Day comenzaron desde temprana hora de este lunes, cuando el presidente Biden, la primera dama Jill Biden, la vicepresidenta Kamala Harris, el segundo caballero Douglas Emhoff, así como el secretario de Defensa Lloyd Austin y el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, participaron en una ceremonia en la Tumba del Soldado Desconocido. Los generales también dieron un discurso.El sábado, Biden visitó la tumba de su hijo Beau, donde envió también un mensaje por el Memorial Day y expresó: “Como ustedes saben, es un día difícil para nosotros”.