Mes de la Herencia Hispana: Amazon crea una web especial para promover marcas y productos latinos en EE.UU.

Amazon, fundada por Jeff Bezos, creó un sitio especial, muy colorido y dedicado al Mes de la Herencia Hispana: puedes encontrar productos de diversas empresas y marcasEl gigante de comercio electrónico reconocido a nivel mundial, Amazon, trae detrás de manos un proyecto que beneficiará a miles de marcas y productos latinos: una web especial para promoverlos y que abarquen diferentes industrias como la joyería, el arte, la belleza y el bienestar.Este lanzamiento coincide con la celebración del Mes de la Herencia Hispana, el cual comienzó el 15 de septiembre y acaba el 15 de octubre, y con la celebración de la Independencia de México. Esta web especial recibe el nombre de “Celebremos” y destaca música latina como la de Dylan Fuentes, EL IMA y Alejandro Sanz; películas y series como “Pan y Circo” y “Chivas: El Rebaño Sagrado”; libros como “El Cerrador” y “Mexican Gothic”; y empresas y marcas de todo tipo que pertenecen a latinos.Como era de esperarse, su diseño e imagen está conformado por muchos colores vivos, entre los que destaca el verde y el rojo. La frase “Espero no ser un ejemplo solo para mi familia, sino para futuras generaciones”, se encuentra en un recuadro grande y destacado al inicio del nuevo portal.El portal está seccionado en un área dedicada al arte, un blog sobre historias de éxito de latinos en Estados Unidos, otra área de literatura y entretenimiento, otra de productos y artistas y una sección más de latinos pioneros en la compañía Amazon.“Se puede encontrar una amplia selección de productos de empresas y marcas latinas en el escaparate de la pequeña empresa de propiedad hispana, incluyendo joyas, arte, belleza y bienestar, entre otros, y marcas artesanales en Amazon Handmade como Parea Wellness, una iniciativa lanzada en octubre del 2015 gracias a los clientes de Amazon por su deseo de apoyar a los artesanos y fabricantes locales de todo el mundo”, explicó la empresa, fundada por Jeff Bezos, mediante un comunicado de prensa.En una mirada por el sitio, se puede ver que algunos productos que tienen bastante promoción son la salsa ZUBI’S, las tortillas bajas en carbohidratos de Mr. Tortilla, y un recipiente de madera para alimentos marca Tappas.Por su parte, Amazon Books y Amazon 4-Star también tendrán su sintonía especial con el Mes de la Herencia Hispana: sacarán sus “6 grandes lecturas para el Mes de la Herencia Hispana” incluyendo Infinite Country de Patricia Engel, My Broken Language: A Memoir de Quiara Alegría Hudes, y A Lot Like Adiós: A Novel de Alexis Daria, por mencionar algunos autores.Amazon Prime Video destacará en su aplicación títulos especiales que tienen que ver con la comunidad hispana.