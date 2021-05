Messi no estará en el último partido de Liga ante el Eibar

Barcelona informó que Messi no estará en la convocatoria del partido contra el Eibar con el permiso de Koeman.El capitán del Barcelona , Lio Messi, que finaliza contrato con el club esta temporada, no estará el sábado en el intrascendente último partido de Liga contra el Eibar, informó este viernes el club azulgrana.Messi "no se ha entrenado este viernes con permiso del técnico y no estará en la convocatoria del partido contra el Eibar de este sábado", afirmó el Barça."De esta manera, el crack argentino puede afrontar un pequeño descanso antes de la Copa América, después de una temporada en el que ha sido uno de los jugadores con más minutos de la plantilla", añadió el Barcelona.Junto a Messi, Koeman también ha dejado fuera el joven Pedro González 'Pedri', que ha jugado todos los partidos de Liga con el club azulgrana y probablemente sea llamado el lunes por el seleccionador español Luis Enrique Martínez de cara a la Eurocopa."Hay tres o cuatro jugadores que han hecho un esfuerzo tremendo en todos los sentidos, y no quiero decir que los demás no lo han hecho, pero han tenido más minutos como Messi, Frenkie de Jong y Pedri", explicó posteriormente en rueda de prensa el técnico azulgrana Ronald Koeman."Pedri, por su edad (18 años), por la temporada que ha hecho y porque ojalá que vaya a la Eurocopa, que es muy importante para él, y Leo tiene la Copa América", añadió Koeman.Messi ha disputado 46 partidos oficiales esta temporada y con 30 goles marcados en Liga, tiene prácticamente asegurado su octavo trofeo Pichichi al mejor goleador de LaLiga, pero el de Rosario se irá de vacaciones con su renovación todavía pendiente.El astro argentino finaliza contrato el 30 de junio, sin que todavía se haya resuelto si seguirá en el conjunto azulgrana o si podría abandonar el club donde ha desarrollado toda su carrera.Según la prensa española, el argentino sería proclive a renovar con el club azulgrana."Ojalá que Leo siga muchos años aquí. Esta temporada otra vez ha demostrado ser único, 30 goles, ha dado un juego fantástico al equipo, para mí, como persona, como profesional, un diez", dijo este viernes Koeman."Ojalá que siga aquí, si no, hay que formar otros jugadores, buscar la efectividad del equipo porque nos faltarían 30 goles... Entonces, el Barça con Messi tiene más futuro que sin Messi", añadió el técnico azulgrana.Sin embargo, Messi no ha vuelto a hablar del asunto desde que en una entrevista televisiva en diciembre remitiera al final de temporada."No tengo nada claro. A día de hoy, estoy centrado en cómo termina la temporada, decidiré entonces", afirmaba Messi en una entrevista con el comunicador estrella Jordi Évole en la televisión La Sexta.El diario argentino Olé ha anunciado la publicación el sábado de una entrevista con Messi, en la que el capitán azulgrana podría dar alguna pista sobre su futuro.