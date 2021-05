Messi vs Cristiano: Estos son los récords y altibajos de esta temporada

Ambos jugadores presentaron una temporada difícil en sus clubes, pero eso no les impidió conseguir logros en el aspecto individualAunque la temporada 2020-2021 no fue de logros colectivos para Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, ambos rompieron records e hicieron historia en lo individual.A veces suena necio hacer comparaciones, o hablar de quién es mejor entre estos astros del fútbol, pero si algo es cierto, es que la estadística no permite subjetividades.Esta temporada ni el Barcelona ni la Juventus estuvieron cerca de ganar la Liga de Campeones de Europa. Los azulgranas terminaron terceros en LaLiga Española, mientras que la Vecchia Signora marchó cuarto en la Serie A.Pero a lo que venimos vamos, y es momento de contarles como le fue a ambos jugadores desde los números logrados en la presente campaña.Lionel Messi: El rey de los recordsEsta temporada también fue histórica para el argentino, pues marcó más goles que en la anterior campaña y se llevó el Pichichi de la LaLiga.Sobre esto vale hacer una acotación especial. Es quinta vez consecutiva que Messi logra alzarse con el premio al máximo goleador de la competición española, hecho que rompe la marca lograda por Hugo Sánchez, quien ostentaba la marca de cuatro Pichichis seguidos.Pero además de eso, se convirtió en el único jugador en la historia del fútbol en hacerse con ocho títulos de campeón goleador.Para Messi es fantástico lograr algo como esto en una temporada dónde estuvo inmerso en críticas, y en la que se especula su salida del Barcelona.Sin embargo, ahí no finaliza el buen récord del dorsal 10. En LaLiga anotó 30 goles en 35 partidos, dónde también regaló nueve asistencias.Messi también logró ser el jugador con más remates a puerta, con 91; más goles de forma directa, con tres; más goles desde fuera del área, con 8. Además fue el jugador con más ocasiones generadas, con 77 oportunidades.Si hablamos de pases en campo contrario también se llevó el galardón, con 1.636 entregas. En esta instancia logró completar 159 regates y recibió 99 faltas.En el Barca sumó 47 partidos en todas las competiciones que jugó esta campaña, y encajó en ellos un total 38 goles.El contrato de Leo Messi culmina el próximo 30 de junio y para ese entonces debe decidir su futuro. Si bien es cierto que el club desea renovarlo, también se especula que tiene ofertas en otros clubes.Cristiano Ronaldo: el coronado de EuropaNo hay escenario donde haya estado Cristiano Ronaldo y no haya conseguido alzarse con títulos.Este año ganó la Copa de Italia con la Juventus y se convirtió en el único jugador en lograr 34 títulos en Europa. Aunque fue el único triunfo colectivo, le valió para incrementar su récord personal.Lo del dorsal 7 es increíble. En su haber posee un título con el Sporting, 10 con el Manchester United, 16 con el Real Madrid, cinco con la Juventus y dos con la Selección de Portugal.Además de eso ya tiene todos los trofeos posibles de ganar en Italia, al sumar la copa de la Serie A, la Copa Italia y la Supercopa Italia.Otro gran logro de Cristiano esta temporada se le atribuye a sus goles, pues se convirtió en campeón goleador de la Serie A, con 29 tantos. Uno menos que Messi.Los goles del dorsal 7 lo consagraron como el jugador más goleador de la historia con un total de 777 goles, según el último conteo realizado el 19 de mayo.Esta temporada también fue el número uno en ocasiones claras del gol, en tiros a puerta, en goles esperados y en goles de cabeza.Ronaldo tuvo 76 ocasiones claras de gol y 68 tiros a puerta.Durante toda la temporada Cristiano jugó 53 partidos, dónde encajó 40 goles y fabricó cinco asistencias.En cuanto a su récord histórico, en los tres clubes europeos alzó la FA Cup, League Cup, Community Shield, Premier League, Copa del Rey, Supercopa de España y La Liga.Pero no todo es color de rosa, este año, por primera vez en la década, la Juve se quedó sin el Scudetto, aunque su equipo terminó cuarto en la clasificación de la liga y le permitió pasar a la próxima edición de la Champions League.Aunque no se sabe si el jugador continuará en la Juventus, pero en los tres años que lleva en el equipo ha conseguido cinco títulos y 101 goles.Por el momento Messi tiene la tarea de sobresalir con su selección en la Copa América, y Cristiano la encomienda de defender a Portugal en la Euro.