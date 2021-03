Mexicanos indocumentados son los que más aportan a la economía de Estados Unidos

Inmigrantes mexicanos y salvadoreños son los que hacen grandes contribuciones a la economía de EE.UU. y sus comunidades, revela la fundación New American EconomyLos mexicanos constituyen el mayor grupo de inmigrantes indocumentados y ningún país ha concentrado más el debate migratorio, pero también son uno de los que más aportan a la economía estadounidense con una vasta mayoría de ellos (96.7 %) en la fuerza laboral, y un poder adquisitivo de más de 82,200 millones de dólares, de acuerdo con un análisis de la fundación New American Economy.Datos del American Community Survey de 2019 del Censo indican que los inmigrantes hacen grandes e importantes contribuciones a la economía de sus comunidades y del país en general.Los datos muestran que en 2019 había más de 4.2 millones de mexicanos sin estatus legal, más de la mitad de ellos en Texas y California, y comprendían más del 40.8 % de los 10.3 millones de indocumentados en el país.Indican además que los cinco principales grupos de inmigrantes sin papeles incluyen como países de origen en primer lugar a México, seguido por El Salvador, con una población estimada en 621,000 en 2019 (6 % del total de indocumentados), India (5.7 %), Guatemala (5.4 %) y Honduras (4 %).El trabajo de los mexicanos es vital para industrias estadounidenses cruciales como la agricultura, que emplea a 224,000 inmigrantes de ese origen (11.5 % de la fuerza trabajadora), la construcción con 733,000 (6.7 %) y el turismo y la hospitalidad con 524,000 (3.4 %).El estudio destaca que este grupo de indocumentados tiene un poder adquisitivo de más de 82,200 millones de dólares, dinero que a menudo regresa a la economía local con la compra de casas, alimentos y servicios.Como resultado de su productividad y alta participación en la fuerza trabajadora, el ingreso de sus hogares en conjunto en 2019 fue de casi 92,000 millones de dólares y pagaron 9,800 millones de dólares en impuestos locales, estatales y federales.A los mexicanos le siguen los salvadores con un ingreso anual al hogar de 12,906 millones de dólares y 782 millones en impuestos federales, así como 631 millones en los locales y estatales, y constituyen una comunidad con un poder adquisitivo de 11,493 millones de dólares, según los datos analizados por el New American Economy.Los datos para los inmigrantes de Guatemala son de 10,163 millones de ingresos y un pago de impuestos federales de 586 millones, 496 millones en impuestos locales y estatales, con un poder adquisitivo de 9,092 millones de dólares.Para los hondureños el análisis muestra un ingreso total al hogar de 7,184 millones de dólares con un pago de impuestos federales de 434 millones y 344 para los estatales y locales, mientras que el poder adquisitivo de esta comunidad era de 6,406 millones.“Mientras el debate sobre la legalización y el futuro de los indocumentados continúa sin resolverse, los datos sugieren que ya han demostrado que son una parte integral de la economía del país y miembros valiosos de las comunidades a través de la nación”, indica el New American Economy.