México aplastó a Francia en un debut soñado en Tokyo 2020

Con goles de Alexis Vega, Sebastián Córdova, Uriel Antuna y Eduardo Aguirre el Tri sacó un valioso triunfo ante Francia; Gignac descontó y no festejó su anotación.La selección olímpica mexicana derrotó 3-1 a su similar de Francia en el debut de los Juegos Olímpicos Tokyo 2020 gracias a las anotaciones de Alexis Vega, Sebastián Córdova, Uriel Antuna y Eduardo Aguirre; André-Pierre Gignac descontó para los galos.Debut soñado de la selección mexicana que fue ampliamente superior a Francia y acabó sumando una paliza histórica; fueron cuatro pero bien pudieron ser al menos dos más. Esperanzador futbol de un tricolor sólido y espectacular, con pegada y un juego bonito. Primer paso hacia una calificación que, pese a ser muy temprano el torneo, puede llegar a ser contundente.Aplausos para un equipo que nulificó a Gignac y Florian Thauvineste último, inédito ante México. André-Pierre logró marcar el gol francés gracias a un polémico penal luego de un auténtico clavado olímpico por parte de Randal Kolo Muani. Tal y como lo prometió el histórico jugador de Tigres no festejó su anotación.¡Insólito! Ponen bandera de México al revés en debut olímpicoMéxico fue dueño de la pelota en el primer tiempo y gozó de las mejores jugadas de peligro, pero lo faltó contundencia, misma que llegó en el segundo lapso con una aplanadora azteca.Al frente, cuando la pelota pasaba por los pies de Alexis Vega, el conjunto azteca dejaba una sensación de gran peligro. De hecho, de los pies del jugador de Chivas llegó la ocasión más clara del primer tiempo con un disparo que la zaga francesa salvó en la línea.El Tri dominaba a una Francia dormida; tenía la pelota y fiel a su estilo, se agigantaba ante rivales que en el papel, son superiores. Pero, el gol no llegaba.Diego Lainez intentó poco y con mucha inseguridad por derecha. En su mejor jugada, logró desbordar a tres rivales pero al llegar a línea de fondo en su diagonal retrasada no encontró una pierna que desviara la pelota.Charly Rodríguez era el cerebro del equipo y ÑLuis Romo el péndulo de la selección mexicana. Sin duda, de lo mejor del Tri. En cambio, si había que señalar a alguien fue a un tibio Sebastián Córdova.Con el pasar del tiempo el juego se fue haciendo rocoso y Francia empezó a quitarse el yugo azteca; Arnaud Nordin probó a Guillermo Ochoa quien salvó a México.El gol de México caería en el inicio del segundo tiempo. El Tri requería meter la pelota para demostrar su superioridad y así llegó con una gran jugada de Diego Lainez que terminó con un centro que cabeceó perfecto Alexis Vega. Justo premio para el conjunto azteca.La extravagante playera que México usará en Tokyo 2020Minutos después llegaría el segundo. Tras un pase largo, Sebastián Córdova se plantó solo en el área de Francia para liquidar con un disparo a primer poste y dejar en el marcador el 2-0.El descuento en el marcador llegó luego de un increíble penal sobre Randal Kolo Muani luego de una barrida de César Montes. El árbitro del cotejo no se animó a ir al VAR y acabó sosteniendo su decisión. André-Pierre Gignac tomó la pelota, la acomodó y venció por muy poco a Guillermo Ochoa, quien, de hecho, adivinó el disparo.Los últimos minutos parecían ser de sufrimiento para México hasta que llegó el gol de la calma por parte de Uriel Antuna. Fue un golazo, con el sello del jugador de Chivas, encarando, explotando en el encare con mucha velocidad y definiendo con disparo cruzado.Y la cereza en el pastel la puso Eduardo Aguirre, con apenas unos minutos en el campo. El Mudo se encontró con una pelota en la banda y con un disparo potente casi le vuela la cabeza al guardameta francés. Un justísimo 4-1 para un equipo que fue mejor y que nunca debió sufrir.Tres puntos valiosos que ponen a México en el escaparate mundial. Jugando bonito, como debe ser. Valió la pena la desvelada.