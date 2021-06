México avala el uso lúdico de la marihuana

Los mexicanos podrán solicitar a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), organismo de la Secretaría de Salud de México, el poder portar y consumir marihuana.“Hoy es un día histórico para las libertades, después de un largo camino, esta Suprema Corte consolida el derecho al libre derecho de la personalidad para el uso lúdico, recreativo, de la marihuana”, señaló el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Arturo Zaldívar.Esta decisión se da luego de que ocho de los once magistrados de la Suprema Corte mexicana votaran a favor para alcanzar la mayoría calificada que es suficiente para anular los cinco artículos de la Ley General de Salud que impiden el consumo lúdico de esta planta.“Se confirma una vez más que los instrumentos que la Constitución tiene para la defensa de los derechos funcionan y que un Tribunal Constitucional es esencial para el desarrollo de estos derechos, para su defensa y para cambios sociales que difícilmente se pueden dar en sede solamente Legislativa… El día de hoy, este Tribunal Constitucional reitera y reafirma una vez que su único compromiso es con la Constitución y que actúa con plena independencia y autonomía”, afirmó Arturo Zaldivar.Esta votación de la Suprema Corte se da luego de que el Congreso de la Unión no lograra aprobar una ley para regular la cannabis recreativo durante los periodos legislativos correspondientes.El pasado 30 de abril venció por tercera vez el plazo que la Corte había puesto al Congreso para que regulara el consumo lúdico de marihuana en el país, pero los legisladores no alcanzaron ningún acuerdo para levantar la prohibición.De esta manera el Congreso mexicano y las autoridades en salud tendrán nuevamente que legislar para regular el uso lúdico y los productos derivados de la marihuana.En tanto los mexicanos podrán solicitar a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), organismo de la Secretaría de Salud, el poder portar y consumir cannabis.También la Cofepris será la encargada de establecer las normas de consumo de la marihuana similares a las de otras sustancias como el alcohol o el tabaco.La medida aprobada, que pretende privilegiar el derecho a decidir de las personas, así como eliminar de la Ley General de Salud de México a la marihuana como droga ilícita, fue un proyecto presentado y elaborado por la ministra Norma Lucía Piña Hernández.La magistrada Piña Hernández aclaró que “no se autoriza en ningún caso importar, comerciar o suministrar” marihuana, con lo que no se creará por ahora un mercado de cannabis recreativo en México.“Se remueve el obstáculo jurídico para que la Secretaría de Salud autorice las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y THC (Tetrahidrocannabinol) con fines recreativos respetando el libre desarrollo de la personalidad”, señaló la ministra Norma Lucía Piña Hernández.Además, subrayó que el consumo no podrá afectar a terceros ni llevarse a cabo en espacios públicos ni tampoco frente a menores de edad.Estas disposiciones estarán vigentes desde que se publique la declaración de inconstitucionalidad en el Diario Oficial de la Federación y mientras el Congreso no legisle al respecto.