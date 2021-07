México en la mira

Concacaf admitió su decepción por el “grito homofóbico” en la Copa Oro y advirtió sanciones

La confederación afirmó que quienes realizan este gesto despectivo están dañando la reputación de Dallas. De acuerdo al protocolo advirtieron que podrían suspender el partido de "El Tri" contra GuatemalaLos denominados “gritos homofóbicos “siguen estando presentes en los partidos de “El Tri “. Pese a las constantes amenazas de los entes confederativos, algunos aficionados mexicanos insisten en realizar el polémico grito. La Concacaf ha intentado crear medidas con relación a este caso, pero en los partidos de la selección azteca parece no haber resultados. Ya se generó un incidente de esta índole en el debut de México en la Copa Oro.“Concacaf está extremadamente decepcionada por el lenguaje discriminatorio utilizado por algunos de los aficionados de México durante su partido de la Copa Oro contra Trinidad y Tobago en el AT&T Stadium, el sábado, 10 de julio”, expresó la confederación en un comunicado.Los intentos por erradicar estos actos en el fútbol de Concacaf, parecen no dar resultados. La confederación ha intentado realizar múltiples campañas de concientización, pero que hasta ahora no han hecho efecto. “El grito hacia el portero se escuchó a pesar de la importante campaña antidiscriminatoria de Concacaf realizada en las últimas semanas y extensos esfuerzos de la FMF para dejar claro que es inaceptable”, expresaba el documento.Por otra parte, el ente confederativo arremetió fuertemente contra las personas que realizan este cántico al indicar que sus hechos no hace más que decepcionar a sus compatriotas que asisten al estadio para poder presenciar un partido de su selección nacional de fútbol.“Los aficionados que participan en el grito están decepcionando a los muchos aficionados de México que quieren apoyar positivamente a su equipo. También están dañando la gran reputación de Dallas como una ciudad de fútbol”, afirmó la Concacaf.Una nueva advertencia para los aficionados mexicanosConcacaf aclaró que el próximo partido de “El Tri” contra la selección de Guatemala, no tendrá ninguna sanción ni impedirán el ingreso de aficionados. El comité organizador mantendrá sus campañas contra el “grito homofóbico” al mismo tiempo que advirtió que los aficionados que incurran en esta falta, serán expulsados del estadio e incluso podrán suspender el partido.“Sobre las recientes publicaciones relacionadas al próximo partido entre México y Guatemala, nos gustaría aclarar que este partido se llevará a cabo según lo programado, con la asistencia de aficionados. Concacaf continuará implementando su campaña antidiscriminación ‘Lo Que Está Mal, Está Mal’, y si es necesario, activará sus protocolos que incluyen expulsar a los aficionados que se involucren en comportamientos discriminatorios y suspender el partido”, concluyó.