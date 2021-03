México también podría salvar su economía gracias al paquete de estímulo

de forma indirecta

Los estadounidenses no serán los únicos beneficiados con la reciente aprobación del llamado Plan de Rescate Estadounidense del presidente Joe Biden, que contempla 1.9 billones de dólares para combatir los estragos ocasionados por la pandemia de coronavirus. La economía de miles de mexicanos también se verá favorecida de forma indirecta.De acuerdo con diversos expertos en economía, una vez que se eche a andar el paquete de estímulo, las exportaciones mexicanas, así como las remesas, comenzarán a incrementarse y, por lo tanto la economía mexicana, que ha visto una de sus peores bajas en más de un siglo, podrá seguir manteniéndose a flote.Se espera que una vez que las familias estadounidenses comiencen a recibir sus primeros cheques, incrementarán el consumo y la demanda de bienes y servicios procedentes de México.El plan de alivio fiscal incluye, entre otros beneficios, cheques de 1,400 dólares para la mayoría de los estadounidenses, quienes tienen un ingreso bruto de $75,000 en su declaración de impuestos más reciente. Además, la legislación mantendrá un subsidio al desempleo de $300 semanales hasta septiembre.De acuerdo con Pew Research Center el 49% de los latinos que viven en EEUU tienen a alguien en su hogar que sufrió un recorte salarial o perdió su trabajo debido a la pandemia de covid-19. Alrededor de 1.8 millones de latinos han perdido sus trabajos desde que comenzó la pandemia y muchos de ellos se verían beneficiados del paquete de estímulo.El año pasado, cuando el ahora expresidente Donald Trump inició con una serie de apoyos para combatir los estragos económicos de la pandemia, México mostró una ligera mejoría, aunque en menores proporciones de las que se esperan en los próximos meses con este nuevo paquete.Durante esos meses, como resultado, el estímulo estadounidense agregó alrededor de 3.5 puntos porcentuales al Producto Interno Bruto (PIB) de México en 2020, siete veces más que las medidas fiscales tomadas por el propio gobierno del país, según los cálculos de JPMorgan Chase & Co.Rebote económico“Que México esté teniendo algún tipo de recuperación se debe precisamente al paquete de estímulo en Estados Unidos”, dijo Gabriel Lozano, economista jefe de JPMorgan en México en declaraciones a Bloomberg.Luego de que en 2020 el PIB de México cayó 8.2%, considerada la peor baja en más de un siglo, la economía del país se ha ido recuperando muy lentamente debido a que el turismo, uno de los sectores donde recibía las mayores ganancias, sigue detenido por las restricciones de viaje.Sin embargo, en contraste, las exportaciones aumentaron 5.5 % en el cuarto trimestre del 2020 comparado con el año anterior.Otra de las señales de recuperación gracias a los cheques de estímulo estadounidenses sucedió en los estados industrializados de la frontera norte de México, que, además de recuperar las pérdidas de los meses de confinamiento, tuvieron un incremento de 1.9% con respecto a 2019, según INEGI. Contrario a lo que pasó en el resto del país, donde la economía se redujo 3.9%.Pese a las alarmantes cifras, en México no se ha planeado ningún tipo de rescate con las proporciones de las necesidades del país, que tan solo en abril de 2020 perdió más empleos de los creados en todo 2019. Su presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha optado por hacer gastos gubernamentales mínimos, debido a que su principal prioridad es no incurrir en endeudamiento público.Los apoyos anunciados por el gobierno desde el inicio de la pandemia son, en su mayoría, beneficios que ya existían, pero cuyas mensualidades fueron adelantas, como es el caso de los apoyos a personas con discapacidad, a quienes se les otorgó un adelanto de 4 mensualidades. Pese a este beneficio, el monto por persona elegible no rebasa los 5,500 pesos mexicanos (250 dólares).Más exportacionesSegún estimó Fernando Ruiz Huarte, director del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce) en conferencia de prensa el pasado miércoles, el paquete de ayudas daría una mayor liquidez e impulsará a las exportaciones mexicanas en 2021, con un alza de entre 8 y 9% interanual.Según el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), muchas familias estadounidenses aumentaron compras de bienes duraderos con los recursos que obtuvieron del anterior paquete de estímulos, como televisores, refrigeradores y computadoras, mercancías en las que México es competitivo. Por lo tanto, con este nuevo paquete, se espera que las compras incrementen.Las exportaciones mexicanas comenzaron el 2021 a contracorriente, al registrar un retroceso interanual de 2.6% en enero.Ruiz Huarte dijo que el crecimiento proyectado de las exportaciones representaría un motor para la economía mexicana, puesto que equivaldría a un alza que bordea el doble de la tasa esperada de crecimiento del PIB de México.RemesasLas remesas a México, una de las principales fuentes de divisas del país, anotaron un nuevo récord el año pasado a pesar de la pandemia del coronavirus y crecieron 11.4%, impulsadas tanto por un mayor número de envíos como por un aumento en el monto promedio de operaciones, según informes del Banco de México.Los capitales recibidos durante el 2020 sumaron 40,607 millones de dólares (mdd), por encima de los 36,439 mdd alcanzados durante 2019.Diversos expertos han explicado ese récord como el resultado de los estímulos fiscales otorgados en EEUU, ya que los expatriados mexicanos recibieron cheques y enviaron parte del dinero a casa."Los importantes estímulos fiscales dieron un ingreso extra a las personas que vivían allá y una capacidad adicional para poder enviar remesas”, explicó Alejandro Saldaña, economista en jefe de Banco Ve por Más (BX+) a la agencia Reuters.En 2020, las remesas totales a México habrían equivalido casi 4% del PIB.