México usó fondos para el desarrollo económico de Centroamérica para restringir a migrantes de esos países

CIUDAD DE MÉXICO. - El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador usó más de 4 millones de dólares del Fondo México para arreglos en centros de detención migratoria y para trasladar a migrantes y solicitantes de asilo devueltos desde Estados Unidos, según información y documentos obtenidos por la agencia de noticias The Associated Press (AP).Fondo México fue creado por el Gobierno mexicano en 2011 para contribuir al desarrollo económico y social de las naciones de Centroamérica y el Caribe. Con el dinero se han financiado diversos proyectos, sobre todo de infraestructura.Sin embargo, a mediados de 2019 se rediseñó para atender la crisis migratoria en México, unas semanas después de que la Administración de Donald Trump amenazara con imponer aranceles a las importaciones mexicanas a menos que las autoridades mexicanas detuviera el flujo de personas dirigidas hacia la frontera mexicoestadounidense.Los países llegaron a un acuerdo: México evitó las taridas arancelarias a sus productos a cambio de movilizar a miles de efectivos de su recién creada Guardia Nacional a su frontera sur y de aceptar que las personas que busquen solicitar asilo en Estados Unidos tengan que esperar en el territorio mexicano mientras sus casos son procesados; este programa es llamado Quédate en México.La Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que el fondo ya no tiene recursos disponibles. En mayo, el Gobierno federal ordenó eliminar el Fondo México como parte de las iniciativas de López Obrador para eliminar muchos fideicomisos, pues los considera presuntos focos de corrupción.