México vs. Estados Unidos

León y Seattle se debatirán en la Leagues Cup qué fútbol es mejor en Concacaf

La Liga MX y la MLS se enfrentarán cara a cara con un título de por medio. León y Sounders medirán fuerzas en el Allegiant Stadium de Las Vegas. El equipo estadounidense viene de eliminar a Tigres y Santos LagunaLa Leagues Cup es un atractivo torneo que pone en frente a la Liga MX con la MLS. Luego de varios partidos, un representante de cada liga llegó a la gran final. El Club León y Seattle Sounders se debatirán el campeonato en el Allegiant Stadium de Las Vegas.Raúl Ruidíaz será la principal carta ofensiva de los norteamericanos. Seattle viene de superar al Santos Laguna y buscará dar la campanada en la final y dejar el trofeo en Estados Unidos. No está de más mencionar que el conjunto estadounidense también despachó, sorprendentemente, al todopoderoso Tigres de Miguel “El Piojo” Herrera.Por otra parte, el conjunto mexicano intentará imponer condiciones y llevarse el trofeo en territorio ajeno. El equipo comandado por Luis Montes y Rodolfo Cota buscará alzar la copa en Las vegas. En caso de que el Club León logre imponerse en suelo estadounidense, significaría el primer título internacional para el entrenador recién llegado, Ariel Holan.Pese a ser un torneo que no cuenta con tanta envergadura, realmente serviría bastante para el estratega argentino. El León no tiene un gran presente puesto que solo ha podido ganar un partido en los últimos cinco compromisos. En este sentido, una victoria internacional podría darle más tiempo al joven ciclo de Holan.Alineación probable del Club León en la Leagues CupCota; Mosquera, Barreiro, Rodríguez, Hernández, Mena, Colombatto, Ambriz, Ramírez, Ormeño y Fernández.Alineación probable de Seattle Sounders en la Leagues CupFrei; Cissoko, Arreaga, Nouhou, A. Roldan, Atencio, Leyva, Smith, C. Roldan, Benezet, Ruidíaz.