Mi novio tiene dudas…

Hola mis queridos lectores espero que estén bien de salud en unión de sus familiares y amigos.Como siempre doy contestación a sus cartitas de la mejor manera que podría ayudarlos.Recibí una cartita de “Dolores” en la que me cuenta, ¿que tiene un problema con su novio de hace tres años que le acaba de confesar hace unos días que él sabe que la adora y la ama con todo su ser y no sabe que hacer porque cuando ve a hombres bien parecidos se siente atraído a ellos no sabe por qué? ella tampoco sabe qué hacer?DoloresGracias por tu cartita y déjame decirte que tengo una Maestría de Sociología, y te puedo decir que lo que tu novio siente esa confusión de hormonas como él dice. Deben ir al Doctor y conversar acerca de estas inquietudes que tu novio siente.Ha tenido la valentía de confesar sus predilecciones sexuales, a no ser que también sienta sus hormonas cuando está contigo. Entonces podríamos decir que le atraen los dos sexos que. A lo mejor es esa su situación, pero yo creo que esto no es bueno para ti. Y para tu salud mental.No se si tu podrías compartir a tu novio con todas esas personas que a él le puedan gustar. Como te digo es bueno ir a ver un doctor en medicina para que te explique la parte medica de las hormonas. También pueden ver un Psicólogo para que les explique la parte mental.Sería bueno para que ustedes lo puedan comprender o a lo mejor tu lo quieras tanto como para sobrellevar esta situación, que me parece que no es bueno para tu tranquilidad y para tu salud mental, es algo que tienes que decidir tu sola con la ayuda médica y emocional. Piénsalo bien no tomes decisiones apresuradas. Piensa en un hogar y familia, si piensas tener hijos.Quizás dejar este noviazgo sería lo más sensato. Te deseo lo mejor que puedas tomar el camino correcto y la solución correcta para tu caso, piensa que tienes toda una vida por delante y mucho tiempo, a lo mejor este no es la persona para formar tu vida con él. Buena suerte.Pueden escribirme a cmsanez177@gmail.com o al periódico Latino, Querida Ceci P.O. Box 522, Mauldin, SC 29662