Mi novio tiene hijos

¡Hola mis queridos lectores! ¿Cómo están? Espero que bien y gozando con su familia de este tiempo tan rico y agradable. Recibí una nota muy especial de “Zulema María” en la que me cuenta que hace dos años conoció al que es su novio ahora. Acaba de enterarse que él tiene dos hijos en su país de origen y se lo acaba de confesar. Se casan en dos meses y tiene todo preparado para la boda y piensa que esto no le va a gustar a sus padres ya que son muy conservadores y les interesa mucho la opinión de otros.Zulema, quiero que tomes en cuenta primero que el problema no es de tus padres, sino que es contigo. No sé cómo son tus valores si también eres un poco a la antigua mejor dicho como se pensaba antes. O si a lo mejor el amor tuyo hacia el en muy grande como para aceptar que tiene sus hijos.No me dices cuantos años tiene tu novio si es muy joven o es una persona adulta que te debió decir todo esto al principio de esta relación. Esta situación debió decirse al principio. Los hijos no son algo que uno debe ocultar, son parte de la vida de él, y creo debió decirte esto al principio de su relación contigo.No te olvides que él tiene obligaciones, como pasarles una mantención. Ahora te repito eres tú la que tiene que decidir, ya aclaramos que él te lo debió decir antes.Crees que tu amor es tan grande que podrías aceptar esos niños como tuyos, ya que si él va ser tu esposo, déjame decirte que esas criaturas están ligadas a su padre. Tú no puedes separar eso jamás, los hijos vienen con su papa.Quizás los quieras conocer antes de casarte, como se siente tu novio, quizás retrasar la boda hasta que estés segura o sientes tu que eso no es necesario que lo quieres demasiado como para perdonar lo que te oculto,Yo sé que no es un buen principio decirles a tus padres que él es un hombre con hijos pero que lo aceptas con sus hijos. También piensa que él tiene obligación financiera con ellos ojala que hagas la mejor decisión que Dios te ayude y ojala que toda salga bien te deseo lo mejor. Creo que debes de decirles a tus padres lo que está sucediendo.Buena suerte y que Dios las bendiga. Pueden comunicarse y escribirme a cmsanez177@gmail.com o al Periódico Latino, QueridaCeci, POBox 522, Mauldin,SC 29662.