Querida Ceci

Miedo de perder mi juventud

¡Hola mis queridos lectores! Espero estén bien y gozando con su familia. Especialmente del Feriado del 4 de Julio. ¿Recibí una nota de Zoila Lía donde me dice que está notando cambios en ella y que la sola idea de envejecer la aterra y me pregunta que debe de hacer?estamos tocando un punto muy importante en nuestras vidas. Son muchas las personas que temen envejecer. Te diría que más las mujeres, pero, he visto y tenido la experiencia de un hombre que estaba temeroso de envejecer y lo llevaba hasta un extremo no solo era cubrirse las canas, sino que no quería que el pelo se le cayera y hacia todo lo posible para detener la caída del cabello.Hacemos de la vejez algo tan terrible y poco atractivo. No obstante, es un proceso natural y normal de la vida. Si no podemos aceptar a nuestro niño interior y sentirnos a gusto con lo que fuimos y con lo que somos, ¿cómo podemos aceptar la etapa siguiente? Si no te haces viejo, ¿qué otra alternativa tienes?, abandonar el planeta. En nuestra cultura hemos creado lo que yo llamo el culto a la juventud, ¿porqué no podemos amarnos cuando somos mayores? Al final habremos pasado por todas las edades de la vida. Muchas mujeres se sienten invadidas de angustia y de temor cuando piensan en la vejez.La comunidad gay también afronta muchos problemas que tienen que ver con la juventud, la apariencia y perdida de la belleza. Hacerse viejo significa tener arrugas, canas y la piel floja y sí yo deseo hacerme vieja. Eso forma parte del hecho de estar aquí. Estamos en este planeta para experimentar todas las partes de la vida.La vejez es un proceso por que toda persona tiene que pasar, mi abuelita decía que hay que envejecer con gracia vive tu vida de la manera correcta y con mucha paz, creo que hayamos de morir no necesariamente de enfermedad. Creo que cuando llega nuestra hora de partir es cuando hemos realizado lo que vinimos a hacer aquí. Me gustaría profundizar más en este tema, pero ya se nos acabó el espacio. Buena Suerte.Pueden comunicarse y escribirme a cmsanez177#gmail.com o al Periódico Latino, Querida Ceci, PO Box 522, Mauldin, SC 29662.