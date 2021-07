Migración, T-MEC y posible reapertura total de la frontera

AMLO se reúne con senadores de EE.UU. y dialogan sobre estos temas

Una comitiva de senadores demócratas y republicanos de Estados Unidos fueron recibidos en Palacio Nacional por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Dialogaron sobre sobre vacunación, migración, T-MEC y posible reapertura de frontera, entre otros temas.El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibió en Palacio Nacional a un grupo de senadores estadounidense demócratas y republicanos con quienes dialogó sobre la reapertura total de la frontera, el Tratado de Libre comercio de América del Norte y la migración, entre otros.“Nos pidieron una conversación para conocer nuestros puntos de vista sobre distintos asuntos bilaterales, sobre todo. Fue una reunión muy cordial, amistosa “, señaló el presidente en su conferencia mañanera de este martes.Andrés Manuel López Obrador precisó que dentro de la reunión se habló sobre cómo América se puede potenciar y que no se quede rezagada ante el “avance evidente, notorio de Asia”.“El desarrollo de la región que fue un tema muy interesante, fortalecer a América del norte, nuestra América frente al avance de otras regiones del mundo, el avance económico, el avance comercial. Cómo integrarnos con respecto a nuestras soberanías para potenciar todo lo que se tiene en América”, dijo.Otro de los temas que tocó el presidente con los senadores estadounidenses fue el Tratado de Libre Comercio donde asegura que los legisladores están convencidos de que “es necesario para los dos países”.“Ellos están convencidos de que es necesario para los dos países (el T-MEC). No hay conflictos de aranceles, de ninguna manera que impida que podamos importar y exportar libremente, esto ayuda mucho el que por ejemplo nuestros agricultores que se dedican a la exportación no tengan ninguna barrera arancelaria o algún obstáculo que tenga que ver con la sanidad”, comentó.Los legisladores estadunidenses, encabezados por el demócrata de Virginia, Tim Kaine, y el republicano de Ohio, Rob Portman, escucharon del mandatario mexicano un reporte sobre el avance de las vacunas y la posibilidad de abrir la frontera en su totalidad.“También hablamos de abrir por completo la frontera lo más pronto posible. Se agradeció lo de la entrega de las vacunas. Se les informó sobre cómo se han aplicado, cómo ya en Baja California estamos ya igual que en California en vacunación “, precisó el presidente mexicano.Sobre el fenómeno migratorio, el presidente López Obrador dijo que se habló de cómo lograr un plan para ordenar el flujo migratorio y poder alcanzar el crecimiento de América del norte.“Hablamos también del fenómeno migratorio, de cómo lograr con fundamento un plan para ordenar el flujo migratorio, para que no se exponga a los migrantes, que no haya tráfico de personas, que se protejan los derechos humanos, que de manera muy realista se pueda medir cuanta fuerza de trabajo se requiere para el crecimiento de América del norte”, señaló.La reunión entre Andrés Manuel López Obrador y los legisladores estadounidenses se realizó este lunes 5 de junio, y donde en un comunicado el Gobierno de México dio más detalles sobre los temas que se trataron.“El primer mandatario mexicano reiteró la importancia de la eventual reapertura de la frontera, en virtud de los avances en la inmunización contra la covid-19 en la región y su impacto económico en ambos lados de la frontera”, señaló el comunicado.“Ambas delegaciones conversaron sobre los retos y oportunidades en la implementación del T-MEC (tratado entre México, Estados Unidos y Canadá), a un año de su entrada en vigor”, apuntó el boletín de prensa.En la reunión acompañaron al presidente de México el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier; el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma; y el jefe de la Unidad para América del Norte de la SRE, Roberto Velasco.La delegación estadounidense estuvo integrada por el senador demócrata por Virginia, Tim Kaine; el senador republicano por Ohio, Rob Portman; el senador republicano por Dakota del Norte, John Hoeven; el senador republicano por Idaho, Mike Crapo; el senador demócrata por Nuevo México, Ben Ray Luján; y el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en México, John Creamer.