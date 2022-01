Migrantes en programa Permanecer en México recibirán orientación legal gratis

El 6 de enero, organizaciones que trabajan en la defensa de inmigrantes acusaron que la Administración Biden no estaba brindando la asesoría legal que prometió al reiniciar el MPP bajo una orden judicial.Luego de recibir críticas, el Gobierno del presidente Joe Biden espera lanzar el programa de orientación para los inmigrantes durante los próximos 60 días.Bajo los Protocolos de Protección al Migrante (MPP), los extranjeros serán “preparados” para el proceso legal ante cortes migratorias, pero no tendrán abogados directamente.Esto se operará bajo el programa Acceso Legal en la Frontera (LAB), el cual será establecido en San Diego y Calexico, California; Nogales, Arizona; así como El Paso, Eagle Pass, Laredo y Brownsville, Texas.Los servicios legales serán supervisados por la Revisión de Inmigración (EOIR) del Departamento de Justicia, según la portavoz Kathryn Mattingly.“Será para los migrantes que intenten cruzar la frontera entre EE.UU. y México, aquellos bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza, en el programa MPP o que puedan estar inscritos en MPP o que estén en proceso de deportación”, se cita sobre documentos oficiales publicados SAM.gov.Yael Schacher, de Refugees International, dijo a la organización informativa El Paso Matters que “la gran mayoría de las personas (en las audiencias del lunes y martes en El Paso) no están representadas”. La activista aseguró que de los 82 solicitantes de asilo que se presentaron en los dos días solo cinco tenían representación legal.