Miles de haitianos se encuentran atrapados en un limbo legal en México

La agencia mexicana para los refugiados concede a los haitianos un estatus especial de 'protección complementaria', ante los riesgos de violencia generalizada por el regreso a su país de origen.El mes pasado se produjo una dramática oleada de migrantes haitianos en la frontera de Estados Unidos con, alimentada por la inestabilidad política y económica eny Sudamérica.Hasta 30,000 haitianos acabaron esperando en un campamento deimprovisado bajo un puente cerca de Del Río,A unos 12,000 se les permitió entrar en Estados Unidos, pero otros miles se vieron obligados a cruzar de nuevo a México para evitar ser deportados de Estados Unidos a Haití.Pero las autoridades mexicanas afirman que, para que se les permita permanecer en el país, los haitianos deben completar las solicitudes de asilo en Tapachula, a 2,300 kilómetros de distancia en el sur de México, por donde la mayoría de ellos entraron en el país desde Guatemala.Muchos de los migrantes haitianos ya han rellenado las solicitudes y todos los que tengan cita hasta el 20 de octubre y no se presenten esta semana perderán su plaza, según la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (Comar)."El número de personas que están llegando es realmente inusual. Nunca habíamos tenido algo así en la historia de México",, Andrés Ramírez.Sin embargo, muchos haitianos pueden tener dificultades para calificar para el asilo en México, ya que no son considerados refugiados después de haber pasado un tiempo en otros países tras huir de. Por ello, quedan en un limbo legal.Ramírez dijo a los medios de comunicación mexicanos que la mayoría de los haitianos no califican como refugiados ya que en su mayoría pasaron años fuera de Haití en Chile y Brasil, antes de entrar en México en un esfuerzo por llegar a los Estados Unidos. Se establecieron en Brasil y Chile después del devastador terremoto de 2010 en Haití y decidieron dirigirse al norte debido a las malas perspectivas económicas en sus países de adopción y a las perspectivas de una política de inmigración más generosa bajo el nuevo gobierno estadounidense de Joe Biden."Son personas que no son refugiadas porque no encajan en la ... [definición] de refugiado en la medida en que vienen de países donde no hay una situación concreta de persecución o violación de sus derechos", explicó Ramírez.Sin embargo, Ramírez admitió que está claro que no pueden ser deportados a Haití debido a la situación crítica del país, el asesinato de su presidente en julio y un devastador terremoto en agosto.El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, dijo la semana pasada quela condición de refugiados.Las autoridades mexicanas dicen que aquellos haitianos que no califican como refugiados pueden recibir lo que se llamaen base a que no pueden regresar a sus hogares debido a circunstancias extraordinarias."Hay algunas personas que no pueden regresar a su país por otras razones, pero no cumplen los requisitos para ser reconocidos como personas refugiadas, por lo tanto, se les da protección complementaria", explicó Carmen Soriano, la portavoz de Comar, en un mensaje. "Es la política del Estado mexicano por razones fundadas de un temor de violencia generalizada por el regreso de su país de origen", agrego.La protección complementaria es por tiempo indefinido, y es distinto a las visas humanitarias que son por un periodo de un año, que puede ser prorrogado.En Tapachula, la Comar se esfuerza por acelerar el proceso cancelando las citas de los solicitantes que ya no están allí.México se ha visto disparar las solicitudes de asilo en un 70% este año, en gran parte por las peticiones de los haitianos. Haití es actualmente el segundo país de origen de las solicitudes de asilo en México y va camino de superar a Honduras para ocupar el primer puesto por primera vez en casi una década.Las solicitudes de asilo en México de todas las nacionalidades llegaron a 90,300 en septiembre y las autoridades estiman que podrían superar las 120.000 a finales de año,Debido a la pandemia de coronavirus, las solicitudes se redujeron a poco más de 41,000 el año pasado, frente a las 70,000 de 2019. Pero aumentó para los haitianos, que presentaron 5,957 solicitudes.Este año, el número de solicitudes de los haitianos se ha disparado hasta 26,007 a finales de septiembre. A estas, hay que sumarle las solicitudes de Chile (3,591) y de Brasil (1,681) de los cuales muchos son niños de padres haitianos nacidos en estos países.De acuerdo con datos oficiales, la tasa de positividad para quienes piden refugio es de en torno al 74% en 2021, pero para los haitianos es mucho menor, de alrededor del 30%, frente al 97% de los venezolanos y el 84% de los hondureños.