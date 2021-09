Millones de celulares se quedarán sin acceso a Internet este jueves 30 de septiembre

En los próximos días habrá un gran apagón a nivel mundial, en donde millones de dispositivos no podrán utilizar su conexión a Internet. Conoce cuáles son y qué debes hacerEste jueves 30 de septiembre puedes llevarte una desagradable sorpresa en tu celular, así como también otros dispositivos, ya que, probablemente, te quedarás sin conexión a internet y perderás comunicación con tus jefes del trabajo, con amigos y familiares. La razón del porqué te puede ocurrir esta situación tiene que ver con lo viejo que sea el modelo de tu dispositivo móvil.Quienes tengan modelos de celulares antiguos serán los afectados. Según Computer Hoy, para el uso de internet, “la seguridad es un elemento crítico, así que para mantener unos parámetros mínimos, se produce un ultimátum: si los dispositivos antiguos no se actualizan, no se les permite conectarse a Internet”.Hasta donde se sabe, los dispositivos que probablemente tengan afectaciones son algunos que funcionan tanto con sistemas operativos Android y iOS.Los expertos en tecnología han dicho que los celulares Android más longevos, por ejemplo, los que corren con Android 2.3.6 Gingerbread o inferior, sin duda, tendrán problemas de conectividad. Además, quienes tengan tabletas con dicho sistema operativo también serán afectados.Por otra parte, si pensabas que los usuarios de Apple quedarían exentos de esta situación te equivocas, ya que las computadoras Mac que tengan instalado macOS 10.12.0 o inferior, los iPhone e iPad con iOS 9 o inferior, también tendrán problemas de conexión a la red.Según los expertos en temas de tecnología quienes tienen este tipo de dispositivos, no podrán actualizar su sistema operativo, ya que existe la posibilidad de que no haya parche de actualización. El 30 de septiembre, millones de móviles viejos, incluyendo PCs, consolas o televisores, podrían dejar de conectarse a Internet.Daniel Cáceres, experto en seguridad de Scott Helme, externó a Business Insider que el 30% de los móviles Android podrían comenzar a dar errores de conexión. También viejos iPhone, ordenadores Mac y PCs, consolas como la Nintendo 3DS o PS3, televisores, neveras, altavoces inteligentes.De acuerdo con el escenario que se plantea por los expertos en tecnología, en caso de que tengas dispositivos con estas características, es necesario que te plantes la posibilidad de cambiar, al menos, tu celular, ya que hoy día estar conectados es fundamental no sólo para temas personales, sino también de trabajo.