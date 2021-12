Millones inscritos en Medicaid podrían perder su elegibilidad

El término de la emergencia sanitaria nacional el próximo mes, no es una buena noticia para millones de estadounidenses, ya que las familias y las personas dejarán de tener el acceso al Medicaid. 15 millones de personas, incluyendo cerca de 6 millones de niños, pueden estar en riesgo de perder su elegibilidad médica cuando dicha cobertura expire.La cobertura continua de Medicaid se termina el 15 de enero de 2022. El apoyo se implementó en marzo del 2020, como parte de la Ley de Families First Coronavirus Response Act, que impidió a los estados retirar a los beneficiarios de la lista de la cobertura médica. Al menos 11 millones se han inscrito en el Programa desde febrero 2020.A pesar de esta situación, muchos serán elegibles para otras formas de cobertura subsidiada. En contraste, existe la preocupación de que las personas estén al tanto de que próximamente están en riesgo de perder el beneficio de Medicaid, pero son elegibles para otros programas de seguro médico.Según CNBC, la preocupación de los estadounidenses tiene que ver con el hecho de que Medicaid vence en enero, y que los intentos de los gobiernos para difundir esto, es escaso hasta el momento.También se teme que los estadounidenses que comiencen a evaluar sus oportunidades de elegibilidad para otros beneficios médicos tengan que enfrentarse a un estado que comience a descartar beneficiarios de dichos seguros, en un intento de apretarse el cinturón fiscal.Algunos expertos han definido este fenómeno como el “próximo gran monstruo que se avecina” y que se puede comparar con la crisis de solicitudes de desempleo que vivió el país.Hasta ahora, los gobiernos de los estados habían requerido mantener a sus ciudadanos en el listado de beneficiarios de Medicaid durante la contingencia sanitaria, a menos que se mudaran de estado o solicitaran ser removidos. Una vez que la emergencia sanitaria culmine, los estados tendrán 12 meses para revisar los beneficiarios y determinar la elegibilidad.Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid informaron que, entre febrero de 2020 y mayo de 2021, la inscripción en Medicaid y CHIP aumentó en 11,000,000 de personas, o más del 17%, el mayor aumento de inscripción en 18 meses en la historia del programa.Pero una vez que la contingencia llegue a su fin, los beneficiarios de Medicaid pueden ser retirados del Programa por una infracción menor, tal como no mantener actualizada su información personal o no prestar atención a alguno de los correos o cartas sobre sus cambios de estatus, algo que se dejó de realizar a partir de marzo de 2020.