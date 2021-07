Milwaukee Bucks y Phoenix Suns chocarán en NBA Finales

Los Bucks de Giannis Antetokuonmpo se llevaron el sexto juego de la serie de la Final del Este ante los Atlanta Hawks.Los Milwaukee Bucks se han metido en las NBA Finales después de imponerse 118-107 a los Atlanta Hawks en el sexto juego para llevarse la serie 4-2, en un resultado que los ha convertido en los nuevos campeones de la Conferencia Este. Los Suns de Phoenex ya los esperan para disputar el primer Juego de Finales el próximo martes 6 de julio.La serie será un choque inédito en donde se logré definir al campeón de la temporada 2021 en la NBA.Este gran duelo maneja dos caras sumamente importantes para su desarrollo, y es que ambos equipos tendrán bajas sensibles que podrían llegar a perjudicar la historia de esta final.Una de los puntos más notorios en la próxima final es que se podría llegar a inclinar ligeramente la balanza hacía los Suns debido a que Giannis Antetokounmpo tuvo una mala caída que se convirtió al final en una lesión, que no le ha permitido formar parte de los últimos choques de los Bucks de Milwaukee ante los de Atlanta.Aún no se ha confirmado nada respecto al regreso del griego a la duela, pero se espera que llegue lo antes posible.Por parte de los Suns de Phoenex, también se tendrá una nueva interrogante al no saber cómo podría llegar uno de sus jugadores estrella, Chris Paul, quien por fin volverá a jugar unas Finales y tratará de buscar llevarse el trofeo tras un tormentoso e irremediable 2020 que se vio marcado en el mundo por la pandemia de coronavirus.El jugador se había visto afectado hace un par de semanas por protocolo de aislamiento por Covid-19, por lo que, a pesar de que ha demostrado grandes actuaciones con los Suns, aún se genera duda sobre lo que podrá hacer en las grandes Finales.