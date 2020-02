Mima tu piel en invierno.

Te has dado cuenta que en el invierno tu piel no se ve igual. El frío y el viento, así como la contaminación, son agentes externos que provocan daños en la piel y que se pueden contrarrestarse con una rutina facial adecuada.. Si ya de por sí tienes la piel seca, debes tener en cuenta que con las temperaturas fríasPor ello, debes prestar atención a laConfiar en productos de calidad y reconocidos por su eficacia, es sinónimo de éxito. Puedes disfrutar de una amplia gama de cosméticos con los que combatir las agresiones a la piel.Una de las zonas del rostro que más sufren en esta época es alrededor de los ojos, por lo que, debes cuidarla al máximo con productos como Shiseido Benefiance WrinkleResist24 Intensive Eye Contour Cream, queEn muchas ocasiones, las mujeres que tienen la piel grasa, consideran que no necesitan demasiada hidratación porque aumentarían su grasa, y no es así. No tiene nada que ver una piel hidratada con una piel con exceso de sebo.Los rostros grasos debenpara regular el sebo pero que aseguren una nutrición adecuada.Para este tipo de rostros, está especialmente indicado el cuidado facial nocturno. Uno de los productos que puedes aplicarte y con el que notarás la diferencia es Shiseido Beneficiance, unacontra el envejecimiento de la piel y minimiza las líneas de expresión y los signos de la edad.Contar con un producto específico para aplicarte en el rostro antes de acostarte es esencial.Esta crema antiarrugas mima la piel, la suaviza y le da un aspecto terso porque renueva mientras duermes la función de la barrera cutánea.Las mujeres con piel mixta, en algunas zonas con tendencia a ser grasa, y en otras, más seca, no deben olvidar elUno de los productos más adecuados para ello es la loción facial hidratante de, que hidrata y deja la piel suave, fresca y radiante.Las pieles mixtas tienden a secarse durante la temporada invernal,Si tienes piel sensible, sigues estos cuidados al pie de la letra, ya que tu rostro necesita más atención. Recuerda que cuando las temperaturas bajan no basta con hidratarnos más, sino que hay que seguir unapara que la piel del rostro no sufra en invierno.