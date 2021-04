MLB All-Star Game se trasladará a Denver

El Coors Field en Denver, sede de los Rockies de Colorado de las Grandes Ligas, será el anfitrión del Juego de Estrellas de este año, así lo confirmó la Major League Baseball este martes.El juego se llevará a cabo el martes 13 de julio y el comisionado de la MLB, Robert Manfred agradeció a las partes implicadas por el apoyo.“La Major League Baseball agradece a los Rockies, la ciudad de Denver y el estado de Colorado por su apoyo al Juego de Estrellas de este verano. Agradecemos su flexibilidad y entusiasmo para ofrecer un evento de primera clase para nuestro juego y la región. Esperamos celebrar a los mejores jugadores de nuestro deporte y entretener a los aficionados de todo el mundo «.Por otra parte, los líderes políticos del estado expresaron su entusiasmo por la posibilidad de albergar el juego.«Estamos entusiasmados con la posibilidad de albergar el Juego de Estrellas y estamos esperando la decisión de la MLB», dijo el alcalde de Denver, Michael Hancock.El gobernador Jared Polis se hizo eco de la emoción del alcalde.«Como muchos habitantes de Colorado, estoy emocionado y esperanzado de que la Major League Baseball tome la mejor decisión y elija formalmente jugar el Juego de Estrellas 2021 en Denver», dijo en un comunicado. «Sería bueno para el béisbol y bueno para Colorado».Inicialmente se suponía que el juego se llevaría a cabo en Atlanta, pero la liga decidió mover el juego y el draft en respuesta a las leyes recientemente aprobadas por Georgia que imponían nuevas restricciones a la votación.La legislación, que fue firmada la semana pasada por el gobernador republicano Brian Kemp, impone requisitos de identificación de votantes para las papeletas de voto ausente, faculta a los funcionarios estatales para hacerse cargo de las juntas electorales locales, limita el uso de las urnas electorales y convierte en un delito acercarse a los votantes para dar ellos comida y agua mientras esperan en la fila.Los críticos de la ley han pedido que se boicoteen las empresas con sede en Georgia. Los directores ejecutivos y otros líderes de alto rango de más de 100 compañías, incluidas Target, Snapchat y Uber, emitieron una declaración pública la semana pasada oponiéndose a cualquier medida que niegue a los votantes elegibles el derecho a emitir su voto.También ha habido una respuesta dentro de la MLB: durante su día inaugural el sábado, los Braves de Atlanta cubrieron el parche All-Star en sus camisetas.Poco después de que MLB anunciara la reubicación del juego, los Braves emitieron un comunicado diciendo que estaban decepcionados por la decisión de la liga.«Desafortunadamente, las empresas, los empleados y los fanáticos de Georgia son víctimas de esta decisión», se lee en el comunicado.Se espera que el juego que se saque de Atlanta tenga un impacto de US$ 100 millones en el estado, según un comunicado de Holly Quinlan, presidenta y directora ejecutiva de Cobb Travel and Tourism.A pesar de la reacción violenta en torno a la ley, los miembros del Partido Republicano se han mantenido firmes.«Las Grandes Ligas cedieron ante el miedo, el oportunismo político y las mentiras liberales», dijo Kemp el viernes. «Los georgianos, y todos los estadounidenses, deben comprender plenamente lo que significa la decisión instintiva de la MLB: cancelar la cultura y despertar a los activistas políticos vienen por todos los aspectos de su vida, incluido el deporte. Si la izquierda no está de acuerdo con usted, los hechos y la verdad no importa».En Texas, el gobernador Greg Abbott se negó a realizar el primer lanzamiento ceremonial en el partido inaugural de la temporada de los Rangers contra los Toronto Blue Jays debido a la postura de la MLB sobre las leyes de votantes. Abbott dijo que la liga estaba adoptando «una narrativa falsa» sobre las leyes de votantes en Georgia.