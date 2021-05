MLB Suspende por 80 juegos a Paul Campbell por dopaje

El pitcher derecho de los Miami Marlins, Paul Campbell, recibió una contundente sanción por parte de la MLB, luego de dar positivo para dopaje.El jugador utilizó esteroides anabólicos para mejorar su rendimiento, tal como se evidenció en la prueba que le hicieron. Este acto representa una violación al programa de drogas de las Grandes Ligas, y por eso fue suspendido por 80 juegos.Ante la sanción, Campbell aseguró nunca haber consumido el esteroide, y hasta dijo que nunca había escuchado hablar de él.“Debido al hecho de que no sé el origen de cómo esta sustancia ha entrado en mi sistema, actualmente no tengo una defensa viable “, indicó Campbell en un comunicado.“Desafortunadamente, me he convertido en uno de los muchos atletas, en múltiples deportes, que se presentan al mundo y piden a los miembros del mundo antidopaje que nos ayuden a encontrar respuestas sobre por qué este metabolito continúa apareciendo en los atletas. cuerpos y, en última instancia, les cuesta desvíos significativos en sus carreras”, agregó.De igual manera pidió disculpas a sus fanáticos por la situación, que afecta enormemente su carrera en las ligas mayores.La gerente general de los Marlins, Kim Ng, dijo que la organización estaba decepcionada por la noticia de la suspensión de Campbell.