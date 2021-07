MON LAFERTE

ENTRADAS A LA VENTA YA DISPONIBLES PARA LA GIRA POR ESTADOS UNIDOS PRESENTANDO "SEIS"

LA GIRA INICIA EL 14 DE SEPTIEMBRE EN SEATTLE Y SE PRESENTARÁ EN THE WILTERN EN LOS ANGELES, OHANA FESTIVAL JUNTO A PEARL JAM Y KINGS OF LEON, ASÍ COMO DOS NOCHES EN HOUSE OF BLUES EN CHICAGO Y KINGS THEATER EN BROOKLYN ENTRE OTROSBoletos a la venta“Mon Laferte infunde estilos vintage con sentimientos actualizados y una actitud feroz"."Su último álbum, Seis, es el más íntimo y valiente hasta ahora; aborda temas complejos como la misoginia, la represión y la injusticia, inspirado en sus experiencias vividas"."Puede trascender el género, trascender la cultura y explorar muchos estilos diferentes""Vulnerable y dominante"Las entradas para la gira de dos meses de la artista chilenapor los Estados Unidos ya están A LA VENTA. El recorrido de costa a costa detrás de su reciente álbum, SEIS comenzará el 14 de septiembre en Seattle y se dirigirá a la costa oeste para presentarse en el famoso Wiltern en Los Ángeles y en el Festival Ohana en Dana Point con Pearl Jam, Kings Of Leon, Sharon Van Etten, Maggie Rogers, My Morning Jacket entre otros. Luego, la gira cruzará el país desde Phoenix hasta Brooklyn y regresará al oeste en Tucson.es un álbum intensamente personal inspirado en un documental sobre la cantante Chavela Vargas, mejor conocida por revolucionar la música ranchera mexicana. Las canciones nacieron durante la pandemia mundial y el fuerte aislamiento, e incluyen letras cuidadosamente elaboradas, surgidas de la autorreflexión, lo que le permitió aexplorar sus sentimientos más profundos, sin dejar nada más que vulnerabilidad en este raro momento.calificó el poderoso dúo decon Alejandro Fernández, "Que Se Sepa Nuestro Amor", "teatral", y agregó: "Fernández y Laferte intercambian versos operísticos dignos de una novela romántica desgarradora".dijo: "Es la colaboración que no sabíamos que necesitábamos ... una de las parejas más atractivas del año".Hablando de "La Mujer", The New York Times dijo, "Mon Laferte infunde estilos vintage con sentimientos actualizados y una actitud feroz" y The New Yorker agregó, "Laferte canaliza la capacidad de [Chavela] Vargas para transmitir tanto valor feroz como una vulnerabilidad destrozada." Robin Hilton de NPR Music señaló a SEIS, "Me recordó una chilena Edith Piaf, es fácil imaginarla cantando o interpretando esas canciones de madrugada en un pequeño club de algún lugar “.Disfruta de las apasionantes presentaciones en vivo de Mon Laferte de "Amor Completo", "Que Se Sepa Nuestro Amor" y "Tu Falta De Querer" para prepararte a tu próximo viaje por los Estados Unidos.Las fechas y lugares son las siguientes:Sep 14 — Seattle, WA — NeptuneSep 15 — Seattle, WA — NeptuneSep 16 — Portland, OR — Roseland TheaterSep 18 — San Francisco, CA — The MasonicSep 19 — Sacramento, CA — Ace of SpadesSep 22 — Ventura, CA — Ventura TheatreSep 23 — Los Angeles, CA — The WilternSep 24 — Riverside, CA — Riverside MunicipalSep 26 — Dana Point, CA — Ohana FestivalSep 29 — Anaheim, CA — House of BluesSep 30 — San Diego, CA — The MagnoliaOct 03 — Phoenix, AZ — Van BurenOct 06 — Chicago, IL — House of BluesOct 07 — Chicago, IL — House of BluesOct 10 — Boston, MA — Big Night LiveOct 11 — Washington, DC — The FillmoreOct 13 — Brooklyn, NY — Kings TheatreOct 15 — Raleigh, NC — The RitzOct 16 — Charlotte, NC — The FillmoreOct 17 — Atlanta, GA — TabernacleOct 19 — Miami, FL — The FillmoreOct 22 — Houston, TX — Bayou Music CenterOct 23 — San Antonio, TX — The AztecOct 24 — Dallas, TX — House of BluesOct 27 — Las Vegas, NV — House of BluesOct 28 — Tucson, AZ — Rialto