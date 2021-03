Money piece, Tendencia de cabello que te hará ver más joven.

Conoce la nueva técnica de coloración Money Piece

Money piece, es ideal para cabello corto o largo, un excelente tinte para mujeres de piel morena y la mejor opción para complementar tu balayage.Todas buscamos unque nos favorezca, ya sean nuestras facciones, tono de piel y que vayan con nuestro estilo, pero ¿qué tal una tendencia de pelo que además de cumplir con esos requisitos te hiciera ver más joven?Esta tendencia que inició en 2019 cada vez gana más popularidad y te decimos por qué. ConoceEstamos acostumbradas a elegir tintes que vayan con las tendencias más populares y atemporales como balayage o baby lights o rayitos, pero hay algunas tendencias en tintes con pequeños cambios que harán que tu cabello pase de ordinario a extraordinario. Beyonce fue la primera celebridad en adoptar este estilo.es un estilo enfocado en darle brillo a tu cabello sin importar si tu tinte es claro u oscuro. Su principal característica es que enmarca el rostro con luces más intensas que van desde la frente.Los dos mechones frontales siempre son mucho más claros que las luces del resto del cabello, dando luz a tu rostro y haciéndolo lucir mucho más juvenil.Mientras más luz agregues a tu rostro, más rejuvenecerá. Cabe mencionar que las mechas del cabello siguen ahí, simplemente se enfatizan más las frontales, por eso es ideal para todo tipo de corte y tinte.dará como resultado un efecto ultra natural a tu cabello y no tendrás que comprometerte a retocarlo tan seguido. Lo mejor de todo es que no es un cambio de look radical, sino que puedes probarlo sin sentir un gran cambio y sumando muchos beneficios.Si tienes el cabello claro, intenta con tonos caramelo; si tienes el cabello oscuro, intenta llevar la tendencia deen color castaño o cobre. Te encantará el resultado.