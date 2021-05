Monterrey fue condenado por sus errores

Los Rayados de Monterrey empataron 1-1 en su estadio con el Santos Laguna y fueron eliminados al perder el duelo de ida por 2-1 y la serie por marcador de 3-2El entrenador de los Rayados de Monterrey, Javier Aguirre, aceptó que su equipo repitió los errores que tuvo todo el año y, por eso, perdió contra el Santos en los cuartos de finales de la Liguilla.“Nos faltaron 2-3 minutos para conseguir el objetivo; hubo cosas que nos persiguieron todo el año, como errores en la salida, como el balón detenido en contra y al final nos condenaron”, señaló Aguirre en una rueda de prensa.Este domingo, los Rayados de Aguirre empataron 1-1 en su estadio con el Santos y fueron eliminados al perder el duelo de ida por 2-1 y la serie por marcador de 3-2. El argentino Maxi Meza puso delante al Monterrey, pero en el minuto 91 Ronaldo Prieto convirtió por el Santos del uruguayo Guillermo Almada y pasó a la semifinal.Sin excusas“Lo que diga en momentos de derrotas sonaría a excusa y calificativos para la derrota hay muchos; el equipo rival juega bien al fútbol y hoy no fuimos capaz de anotar el segundo gol, mérito del Santos, que manejo el balón”, aceptó.Aguirre, exentrenador del Atlético de Madrid, llegó este año al Monterrey y, tras un gran comienzo de temporada, terminó mal, con un triunfo, un empate y cuatro derrotas en sus últimas seis salidas.El técnico lamentó que el gol del Santos, en tiempo de descuento, fue por lo que calificó como accidente, luego de que la pelota le pegó al defensa Jesús Gallardo y quedó para que Prieto la metiera en la red.“Son cosas inherentes al juego, golpes del destino o la suerte. Nada más queda felicitar al rival y prepararnos mejor para el siguiente torneo. Ir dos veces arriba en el marcador y no conservarlo fue algo en lo que nos equivocamos. Ya veremos fríamente en qué nos equivocamos”, agregó.“Habrá que hacer análisis profundo de lo que tenemos y de lo que hace falta y podemos manejar; es un grupo de profesionales que ahora está dolido el vestidor, no les puedo recriminar nada”, concluyó.