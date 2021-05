Mucho trabajo, pero con salarios bajos

El desempleo no baja en Estados Unidos, a pesar de que es el momento con más empleos disponibles desde el 2000

Con base en los números oficiales, en estos momentos están disponibles 8,1 millones de puestos de trabajo por todo el país, esta cifra representa la mayor cantidad de vacantes desde al año 2000La recuperación económica no se ha podido cristalizar en todo el país debido a que los estadounidenses no están regresando a la fuerza laboral pese a que se han abierto millones de fuentes de empleo en toda la nación. Incluso, diversas compañías han realizado diversas mecánicas para contratar personal, pero todavía no han logrado llenar sus vacantes.Con base en los números oficiales, en estos momentos están disponibles 8,1 millones de puestos de trabajo por todo el país, esta cifra representa la mayor cantidad de vacantes desde al año 2000. Pese a la efervescencia que se está viviendo en materia de empleo, los ciudadanos no están respondiendo a las convocatorias para regresar a laborar.A pesar de que los republicanos llevan semanas diciendo que los estadounidenses no quieren volver al mundo laboral porque prefieren las ayudas estatales y federales por desempleo que otorgan a los beneficiarios $600 semanales, los puestos de trabajo que se ofertan no son atractivos salarialmente para quienes pudieran aspirar a éstos.En su análisis semanal, el columnista financiero Rick Newman detalló que los empleos que se están abriendo aparentemente ofrecen una remuneración menor de lo que pagaban antes de que estallara la pandemia hace un año, “lo que sugiere que muchos trabajadores realmente se niegan a aceptar trabajos pésimamente pagados”.Según Newman, Bank of America reveló que el salario promedio de los trabajos que se ofrecen son notoriamente más bajo que antes de la pandemia en 12 de 15 sectores. El alza salarial sólo se ha reflejado en 2 industrias y se mantuvo estable en una.Con base en las cifras prepandémicas de Bank of America, el pago por los trabajos son más bajos al representar un 5% menor que el promedio de 2019. Es así que la mayor caída salarial se produce en el sector minorista, donde el salario medio de los trabajos publicados es un 21% más bajo.Otro de los sectores que han resentido la tendencia salarial a la baja son los servicios profesionales y empresariales, con una caída de, al menos, 14%. Por otra parte el rubro del transporte no se salvó de la tendencia a la baja y tuvo un impacto de 12%.En contraste, la remuneración por puestos vacantes en lo relacionado a la industria de la información, que incluye muchos puestos de tecnología, aumentó de forma exponencial, llegando al 38%. Este sector desde antes de la pandemia tenía una tendencia ascendente.En las últimas semanas compañías como Chipotle, McDonald’s, entre otras, anunciaron un alza salarial para atraer a la fuerza laboral a los estadounidenses, pese a esto Rick Newman, en su análisis semanal, externó que pese a que hay incrementos en algunas compañías, los salarios siguen siendo bajos partiendo del hecho de que el sector minorista y de servicio son los peores pagados.