Muchos estadounidenses pueden presentar sus impuestos de forma gratuita.

La campaña de declaración de impuestos está en marcha.Alrededor de 100 millones de estadounidenses, o aproximadamente el 70% de las personas que declaran impuestos en Estados Unidos, son elegibles para presentar sus declaraciones de impuestos al IRS sin costo alguno, según la agencia.Incluso más estadounidenses pueden presentar sus declaraciones de impuestos de 2021 a bajo coste o sin coste alguno a través de otros programas de preparación de impuestos.También hay otros servicios infrautilizados que pueden ayudar a la gente en esta campaña de impuestos, según Tania Brown, una planificadora financiera certificada con sede en Atlanta y entrenadora financiera en SaverLife, una organización sin fines de lucro centrada en la seguridad financiera.“Hay opciones gratuitas. No necesariamente tienen que pagar para hacer sus impuestos”, dijo.Esto es lo que debe saber sobre la presentación gratuita de impuestos.En 2020, 4.2 millones de estadounidenses utilizaron el programa Free File para sus impuestos de 2019, según el IRS. Aunque eso fue un aumento de casi el 50% con respecto al año anterior, todavía podrían usar el programa más.Si su ingreso bruto anual en 2021 fue menor o igual a $ 73,000, puede usar uno de los programas de software Free File para presentar los impuestos federales sin costo alguno. Además, algunos productos también le permitirán presentar sus impuestos estatales de forma gratuita. El software suele incluir instrucciones paso a paso y ayuda para los declarantes.Este año puede ser especialmente importante para los estadounidenses utilizar el servicio, ya que les ayudará a presentar la declaración electrónicamente. El IRS ha recomendado que la gente presente su declaración por internet y que este año reciba cualquier reembolso a través de un depósito directo para evitar retrasos.Para utilizar el programa, hay que pasar por la web del IRS, no directamente por un preparador de impuestos. El programa se abrió el 14 de enero.También hay servicios básicos gratuitos de preparación de impuestos que se ofrecen a través de los programas del IRS de Asistencia Voluntaria al Contribuyente y Asesoramiento Fiscal para Personas Mayores, llamados VITA y TCE, respectivamente.VITA y TCE se dirigen a los declarantes con bajos ingresos, que generalmente ganan 58,000 dólares o menos, a las personas con discapacidad, a los que tienen dificultades para hablar inglés y a los mayores de 60 años. Los expertos fiscales ofrecen su tiempo para ayudar a las personas que reúnen los requisitos a preparar y presentar las declaraciones de impuestos.Estas opciones se llevaban a cabo generalmente en persona antes de la pandemia, pero muchas funcionarán de manera diferente este año. Algunos sitios han sido cerrados debido a la crisis, algunos harán el programa en línea y otros pueden ser en persona. Para encontrar un centro VITA o TCE, utilice la herramienta de localización del IRS.Si tus ingresos brutos anuales fueron de más de $73,000 en 2021, hay otro programa gratuito al que puedes acceder a través del IRS, pero requiere que prepares tus impuestos tú mismo.El programa Free Fillable Forms ofrece formularios de impuestos en línea que las personas pueden usar para ingresar su información y luego presentar electrónicamente con el IRS o imprimir y enviar por correo a la agencia.A diferencia de otros programas, Free Fillable Forms no te da ninguna guía o instrucción paso a paso — sólo hace cálculos básicos de los números que pones en los formularios. Además, sólo está disponible para los impuestos federales, aunque las personas de ciertos estados pueden acceder a programas locales para presentar sus declaraciones estatales.Aun así, si tienes tiempo y te sientes cómodo preparando tus propios impuestos, el programa Free Fillable Forms es una buena opción.También hay algunas empresas privadas que ofrecen servicios de declaración de impuestos sin coste alguno, como TurboTax, propiedad de Intuit, H&R Block, TaxAct y Credit Karma.Todas estas empresas tienen opciones de presentación gratuita disponibles para algunos, dependiendo de sus ingresos anuales, la simplicidad de la declaración, el lugar donde viven, la condición de militar, la elegibilidad para ciertos créditos y más.Antes de utilizar un software en línea fuera del programa Free File del IRS, compruebe con la empresa si tiene derecho a presentar la declaración de forma gratuita y asegúrese de que está utilizando el producto correcto, en lugar de uno que le cobrará.Credit Karma es gratuito para todos los declarantes, independientemente de sus ingresos, e incluye declaraciones federales y estatales, según la empresa. Los clientes también tienen acceso a personal de apoyo capaz de responder a cualquier pregunta que tengan, señaló Credit Karma.Sin duda, algunas personas pueden querer pagar por la ayuda en la presentación de sus impuestos porque no califican para un programa gratuito o no quieren gastar el tiempo para hacer sus propios impuestos.Hay muchos programas de software en línea que ayudan a la gente a presentar su declaración de impuestos por una tarifa, y tienen productos que sirven para una amplia gama de escenarios de impuestos a diferentes precios.Si tiene una declaración más complicada, por ejemplo, si detalla las deducciones, es un propietario único con ingresos o dirige una pequeña empresa, es posible que desee obtener ayuda a través de un programa de software o contratar a un contador u otro experto en impuestos para ayudarle a presentar su declaración.Este año, presentar una declaración correcta es importante para evitar retrasos en la obtención de cualquier reembolso que se le deba.